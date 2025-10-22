La tormenta tropical Melissa puede convertirse en huracán el jueves cerca de Haití

La tormenta tropical Melissa, que actualmente azota el mar Caribe, "podría convertirse en huracán el jueves" y amenazar especialmente a Haití, advirtió el miércoles el Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos.

Melissa "provocará fuertes lluvias en algunas zonas de República Dominicana, Haití y Jamaica durante todo el fin de semana, lo que conllevará un riesgo importante de inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra", aseguró el NHC en un boletín publicado a las 09H00 GMT.

Las fuertes lluvias ya afectan el tráfico en la capital dominicana, Santo Domingo, y han obligado a cancelar los partidos de la liga profesional de béisbol en ese país, que comparte la isla La Española con Haití.

La tormenta tropical se encontraba el miércoles 495 km al sur-suroeste de territorio haitiano y se desplazaba a una velocidad de 11 km/h en dirección oeste-noroeste.

La agencia estadounidense precisó que su trayectoria sigue siendo incierta y que sus vientos máximos sostenidos alcanzan unos 80 km/h.

Según la previsión del NHC, es posible que en los próximos días se den condiciones de huracán en la península de Haití, un empobrecido país asolado por varias catástrofes naturales y una crisis humanitaria desencadenada por la violencia pandillera.

Otra alerta por tormenta tropical está activa para Jamaica, de acuerdo con la agencia meteorológica.