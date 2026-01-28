La sucesora de Maduro dice que EEUU comenzó a desbloquear fondos congelados de Venezuela

Estados Unidos comenzó a desbloquear fondos congelados de Venezuela por sanciones, informó el martes la presidenta encargada, como parte de una "agenda de trabajo" con Donald Trump.

Delcy Rodríguez asumió el poder tras la caída de Nicolás Maduro el 3 de enero en una incursión de Estados Unidos que bombardeó Caracas y otras regiones del país.

Su interinato en principio se extiende por un máximo seis meses para convocar a elecciones, aunque el propio hijo de Maduro descarta por lo pronto ese escenario bajo el argumento de que Maduro fue "secuestrado" y no aplica la norma constitucional para la falta del presidente.

Rodríguez gobierna a sus anchas. Cambió ministros y altos oficiales en la Fuerza Armada.

Cuenta por ahora con el apoyo de Trump, aunque su secretario de Estado, Marco Rubio, advierte que pude sufrir la misma suerte que Maduro.

Rodríguez "conoce muy bien el destino de Maduro" y "creemos que su propio interés se alinea con el avance de nuestros objetivos clave", señalará Rubio, según extractos de un discurso que presentará ante el Senado.

- "Agenda de trabajo" -

Trump impuso en 2019 -durante su primer gobierno- una batería de sanciones contra Maduro, incluido un embargo petrolero.

Y congeló dinero del país en cuentas internacionales, que Maduro estimó en 2022 en unos 30.000 millones de dólares.

"Nos encontramos desbloqueando recursos de Venezuela, que pertenecen al pueblo de Venezuela", dijo Rodríguez en una alocución en el canal estatal VTV. No especificó un monto.

"Los estamos desbloqueando y va a permitir que podamos invertir recursos importantes en equipamientos para los hospitales, equipamiento que estamos adquiriendo en Estados Unidos y en otros países", añadió.

Desde que asumió el poder, Rodríguez dio un vuelco a la enemistad con Estados Unidos que caracterizó hasta ahora las casi tres décadas de gobiernos chavistas.

Suscribió acuerdos petroleros, que incluyen la venta de crudo por parte de Estados Unidos en mercados internacionales.

Inició diligencias para reanudar las relaciones diplomáticas y prometió excarcelar a cientos de presos políticos, aunque familiares y oenegés denuncian que el proceso avanza muy lentamente.

"Yo reafirmo lo que ha dicho el presidente Donald Trump, que hemos establecido canales de comunicación de respeto y de cortesía, tanto con el presidente de los Estados Unidos, como con el secretario Rubio, con quienes estamos estableciendo una agenda de trabajo", indicó.

Rubio acudirá el miércoles a una comisión del Senado para explicar el operativo que condujo a la detención de Maduro.

"No se equivoquen: como ha afirmado el presidente, estamos preparados para usar la fuerza para asegurar la máxima cooperación si otros métodos fallan", explica el texto.

- ¿Elecciones? -

La Constitución estipula elecciones anticipadas si se declara la "falta absoluta" del presidente antes de cumplirse la mitad del mandato.

Maduro fue investido el 10 de enero de 2025, en medio de denuncias de fraude contra su reelección. La corte suprema -acusada de servirle- otorgó el control del país a Rodríguez ante la "ausencia forzosa", un término que no existe en la ley.

"El Tribunal Supremo de Justicia no legitima el secuestro y, por lo tanto, no declaramos la falta temporal, no se declara", dijo a la AFP el hijo de Maduro, el diputado Nicolás Maduro Guerra al término de una sesión parlamentaria.

"Aquí no hay falta temporal, aquí no hay ningún lapso corriendo", añadió. "No está planteado (el escenario de) elecciones".

Maduro y su esposa, Cilia Flores, enfrentan un juicio por narcotráfico en Nueva York. Ambos se declararon no culpables y él, un "prisionero de guerra". Su próxima audiencia está prevista para marzo.