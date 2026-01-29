La policía investiga un posible delito de odio tras el choque de un auto contra un centro judío en Nueva York

La policía de Nueva York está investigando un posible delito de odio después de que un auto chocara contra un centro judío ortodoxo el miércoles, informó la comisionada policial de la ciudad, Jessica Tisch.

Los agentes arrestaron a un hombre después de que éste embistiera repetidamente la puerta trasera de la sede mundial de Jabad-Lubavitch en Brooklyn, aseguró Tisch a periodistas.

Imágenes compartidas en internet muestran al conductor chocando contra la entrada del edificio, antes de dar marcha atrás y volver a estrellarse contra ella.

No hubo heridos, según Tisch.

La policía "aumentó significativamente la seguridad" alrededor de los lugares de culto, incluido el despliegue de unidades antiterroristas y de desactivación de explosivos, añadió.

Nueva York, donde reside la mayor población judía fuera de Israel, se encuentra en alerta máxima ante el aumento de las denuncias de ataques antisemitas.

El alcalde de la ciudad, Zohran Mamdani, dijo que el choque era "profundamente alarmante".

"Cualquier amenaza a una institución o lugar de culto judío debe tomarse en serio. El antisemitismo no tiene cabida en nuestra ciudad, y la violencia o la intimidación contra los neoyorquinos judíos es inaceptable", escribió en la red social X.