La persecución política crece en Venezuela, declara la relatora de la CIDH

La persecución política en Venezuela se ha incrementado en lo que va de año, declaró este miércoles la relatora para el país caribeño de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Gloria de Mees, que quiere que Caracas le deje visitar la cárcel de El Helicoide.

"La persecución de voces disidentes se ha intensificado, lo que revela una profundización del autoritarismo", declaró Gloria de Mees en una presentación especial ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA).

La Comisión quiere visitar El Helicoide, una cárcel en Caracas denunciada repetidamente como un "centro de torturas" por organizaciones de defensa de los derechos humanos, de aquí a finales de año.

Caracas ha respondido con negativas, explicó la relatora ante los embajadores de la región.

La última visita de una misión de la CIDH a Venezuela fue en 2002, y solicitudes parecidas fueron rechazadas en 2017 y 2020, recordó.

La Comisión pidió el año pasado medidas de protección cautelares en 23 casos de presuntas violaciones de derechos humanos en Venezuela, y en lo que va de 2025 ya ha emitido 25.

"Lamentablemente la situación no ha mejorado, sino que se ha deteriorado", indicó en su intervención, solicitada por Argentina.

Caracas contesta la jurisdicción del sistema interamericano de los derechos humanos, pero la Corte (con sede en San José) le recordó que a pesar de las desavenencias políticas, sus sentencias siguen siendo plenamente vigentes.

"Lo que está en juego no es solamente el acceso a lugares de detención, es la protección de los derechos humanos del pueblo venezolano en su conjunto", declaró la relatora.