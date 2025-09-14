La nueva primera ministra interina de Nepal promete poner fin a la corrupción

La nueva primera ministra interina de Nepal prometió este domingo escuchar las demandas de los manifestantes para poner fin a la corrupción, después de unas protestas que dejaron más de 70 muertos.

La ciudad fue escenario a inicios de semana de violentas protestas antigubernamentales, que terminaron con el Parlamento en llamas y la dimisión del primer ministro.

"Tenemos que actuar de acuerdo con el pensamiento de la 'Generación Z'", el nombre con el que se conoce el movimiento de protesta, formado en su mayoría por jóvenes, dijo Sushila Karki.

"Lo que este grupo exige es el fin de la corrupción, buen gobierno e igualdad económica", añadió Karki, que asumió el cargo el viernes de forma interina tras la caída del primer ministro KP Sharma Oli.

Karki, de 73 años y expresidenta del Tribunal Supremo, guardó un minuto de silencio el domingo por los fallecidos durante los disturbios.

Luego celebró varias reuniones en el complejo gubernamental de Singha Durbar, donde varios edificios fueron incendiados durante las protestas que empezaron el pasado lunes.

Al menos 72 personas murieron en las manifestaciones y 191 resultaron heridas, informó el secretario del gobierno, Eaknarayan Aryal. El balance anterior era de 51 fallecidos.

El nombramiento de Karki, conocida por su independencia, se produjo tras intensas negociaciones del jefe del ejército, el general Ashok Raj Sigdel, y del presidente Ram Chandra Paudel.

Las negociaciones también incluyeron reuniones con representantes del movimiento juvenil de protesta. Miles de jóvenes utilizaron la aplicación Discord para proponer a Karki como líder.

"La situación en la que he llegado no la he buscado. Mi nombre fue traído desde las calles", dijo la nueva primera ministra.

Poco después de su nombramiento el Parlamento quedó disuelto y se fijaron elecciones para el 5 de marzo de 2026.

Más del 20% de los jóvenes nepaleses de entre 15 y 24 años están desempleados, según datos del Banco Mundial, mientras que el PIB anual por habitante roza los 1.450 dólares.