La mitad de los edificios de Kiev siguen sin electricidad

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, aseguró el miércoles que unos 4.000 edificios de Kiev siguen sin calefacción y que el 60 % de la capital continúa sin electricidad tras los últimos ataques rusos.

Rusia bombardea con frecuencia las infraestructuras energéticas de Ucrania y deja a la población a oscuras y expuesta al frío en pleno invierno.

"Esta mañana, unos 4.000 edificios de Kiev seguían sin calefacción y cerca del 60 % de la capital estaba sin electricidad", declaró el jefe del Estado ucraniano en las redes sociales.

Según Zelenski, la situación sigue siendo complicada también en las regiones de Sumi y Chernígov, en el norte, Dnipró, en el centro, y Járkov, en el noreste.

Alemania calificó el miércoles de "crímenes de guerra" los ataques rusos contra objetivos civiles y energéticos en Ucrania y acusó al presidente ruso, Vladimir Putin, de utilizar "el frío como arma".

El 9 de enero, la mitad de los edificios residenciales de Kiev, se quedaron sin calefacción, agua y electricidad tras bombardeos masivos, lo que llevó al alcalde, Vitali Klichkó, a recomendar a los habitantes de la capital que la abandonaran de forma temporal.

Los servicios esenciales se restablecieron posteriormente, pero nuevos ataques durante la madrugada del martes provocaron más cortes de agua y electricidad, en un momento en el que las temperaturas oscilan entre −7 y −15 °C.

El presidente Zelenski sigue en Kiev, confirmó el miércoles su oficina, a pesar de que Donald Trump sugiriera que el dirigente ucraniano estaba en el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza,, en el que el presidente de Estados Unidos está participando.