La justicia de Ecuador ordena prisión para los acusados de ordenar el magnicidio de Fernando Villavicencio

La justicia de Ecuador ordenó el jueves prisión preventiva contra un exministro del gobierno de Rafael Correa (2007-2017) y un empresario que están fuera del país investigados por el magnicidio del candidato presidencial Fernando Villavicencio en 2023.

La Fiscalía acusó en septiembre al exministro del Interior José Serrano y al empresario Xavier Jordán de ser los presuntos autores intelectuales del homicidio de Villavicencio.

El político, entonces uno de los candidatos presidenciales más populares y duro crítico de Correa, fue asesinado a balazos por un sicario colombiano al salir de un mitin en Quito una semana antes de las elecciones generales de ese año.

La jueza María Ortiz dispuso notificar la orden de prisión a la Interpol "para que se proceda a la búsqueda a nivel internacional" de los acusados, informó la Fiscalía en un comunicado.

Jordán y Serrano se encuentran en Estados Unidos. Este último está detenido desde agosto en Miami por un asunto migratorio.

En principio ambos debían presentarse periódicamente ante el consulado de Miami. Sin embargo, la justicia consideró que tienen "un riesgo alto de fuga y capacidad real de obstrucción a la justicia", por lo que ordenó la prisión preventiva.

Por el asesinato de Villavicencio, un tribunal condenó a cinco personas relacionadas con la banda criminal de Los Lobos a penas de hasta 34 años de cárcel.

El autor de los disparos fue abatido por guardaespaldas del político y seis colombianos presuntamente vinculados al magnicidio fueron asesinados en prisión.

Villavicencio fue un periodista cuyas investigaciones salpicaron a altos funcionarios, entre ellos aliados del expresidente Correa.

El exmandatario, que vive en Bélgica y es prófugo de la justicia ecuatoriana tras ser condenado a ocho años de cárcel por corrupción, niega cualquier vínculo con el magnicidio.