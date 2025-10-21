La justicia de Colombia ordena a Petro pedir perdón por unas declaraciones "estigmatizantes" sobre las mujeres

La justicia colombiana ordenó al presidente Gustavo Petro retractarse por emitir declaraciones "estigmatizantes" que vulneran los derechos de las mujeres, entre ellas periodistas.

La Corte Constitucional obligó el lunes al mandatario izquierdista a que, en un plazo de cinco días, se retracte y presente excusas públicas por llamar "muñecas de la mafia" y "periodistas del poder" en 2024 a un grupo de comunicadores, que interpusieron una acción penal en contra de Petro.

Una magistrada calificó de "estigmatizantes" esas declaraciones y le pidió al presidente que "se abstenga de emitir mensajes o manifestaciones públicas (...) que vulneren los derechos a la no discriminación y a una vida libre de violencia de género y digital" de las denunciantes.

En un segundo fallo conocido el fin de semana, un juzgado de Bogotá determinó que Petro debe disculparse por decir en una reunión con sus ministros transmitida por canales públicos que "una mujer libre hace lo que se le dé la gana con su clítoris y con su cerebro, y si sabe acompasarlo, será una gran mujer".

Por esta declaración, muy criticada en redes sociales, el juzgado también le ordenó retractarse y ofrecer disculpas por este acto de "violencia simbólica" contra "todas las mujeres de Colombia".

Además lo obligó a que participe en una capacitación sobre "sensibilización de género".

Ante este último fallo, el presidente reaccionó en su cuenta de la red X con el mensaje "¿Pasamos al franquismo de nuevo?".