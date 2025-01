La justicia de Brasil niega el pedido de Bolsonaro para viajar a la asunción de Trump

La corte suprema de Brasil negó este jueves un pedido del expresidente Jair Bolsonaro, investigado por una presunta trama golpista, para asistir a la toma de posesión de Donald Trump en Estados Unidos el lunes.

El juez Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal, fundamentó su dictamen en que existe "posibilidad de intento de fuga" por parte del exmandatario.

La policía prohibió salir del país al ultraderechista Bolsonaro y retuvo su pasaporte en febrero pasado, en el marco de una investigación por supuestamente planear un golpe de Estado para impedir que Luiz Inácio Lula da Silva asumiera la presidencia en enero de 2023.

La negativa de Moraes de autorizar el viaje "disminuye la posición de Brasil en el escenario mundial y envía un mensaje preocupante sobre el estado de la democracia y la justicia en nuestro país", señaló Bolsonaro en un comunicado en X.

Y dijo que era "otro ejemplo más del uso continuado del 'lawfare' (activismo judicial)" en su contra "para neutralizarlo como adversario político en los tribunales y no enfrentarlo en las urnas".

La defensa del exmandatario recurrió la decisión de Moraes, según un documento judicial enviado a la AFP.

Bolsonaro dijo este jueves al canal de YouTube de la revista Oeste que su esposa Michelle viajará a la investidura en Estados Unidos, donde tendrá un "tratamiento especial" por su vieja "amistad" con Trump.

- "Como un niño" -

Los abogados del exmandatario habían pedido la devolución puntual del pasaporte bajo el argumento de que Bolsonaro fue invitado a la ceremonia de asunción el 20 de enero en Washington.

"Me siento como un niño con la invitación de Trump", dijo el expresidente en una entrevista publicada este jueves por The New York Times, antes de que se conociera la negativa judicial. "Estoy entusiasmado. Ya ni siquiera tomo Viagra", bromeó.

Pero Moraes consideró que la defensa no presentó documentación probatoria suficiente sobre la invitación.

El juez advirtió además que Bolsonaro "viene defendiendo la fuga del país y asilo en el exterior" de condenados por los eventos del 8 de enero de 2023, cuando centenares de bolsonaristas invadieron y destrozaron las sedes de los poderes públicos en Brasilia.

Moraes, a quien Bolsonaro considera un "dictador", también recordó que el exmandatario reconoció haber evaluado una solicitud de asilo político tras ser acusado por la policía.

La defensa denunció "meras conjeturas" del juez y señaló que Bolsonaro "ya demostró su intención de permanecer en Brasil", citando su regreso al país tras viajar a Argentina en diciembre de 2023 y a Estados Unidos a principios de ese año, según el documento.

- Paralelismos con Trump -

El excapitán del Ejército, de 69 años, enfrenta varias investigaciones penales.

La Fiscalía debe decidir pronto si imputa al expresidente por los delitos de "abolición violenta del Estado democrático de derecho, golpe de Estado y organización criminal", luego de que la policía determinó que tuvo "plena conciencia y participación activa" en un frustrado plan para impedir la asunción de Lula.

Bolsonaro se declara inocente y dice ser un "perseguido".

Y aunque fue inhabilitado políticamente hasta 2030 por haber desacreditado sin pruebas el sistema de votación, insiste en aspirar a presentarse a las elecciones de 2026.

Bolsonaro (2019-2022) ha comparado varias veces su biografía y trayectoria política con las de Trump.

En julio trazó paralelismos entre la puñalada que sufrió en 2018 durante un mitin y el intento de asesinato de Trump durante la reciente campaña electoral.

Al celebrar la victoria de Trump en noviembre, afirmó que el millonario estadounidense "se levantó nuevamente" luego de haber enfrentado "una injustificable persecución judicial".

Este jueves, el brasileño volvió a comparar sus historias: "Donald Trump superó ese activismo judicial. Yo también lo superaré", dijo en X.

Otras figuras políticas latinoamericanas sí harán el viaje a Washington

El presidente argentino Javier Milei, ferviente admirador de Trump, estará el lunes en la toma de posesión del millonario, antes de viajar al foro económico de Davos, informó la presidencia este jueves.

También presente estará Edmundo González Urrutia, considerado el "presidente electo" de Venezuela por el gobierno del presidente saliente Joe Biden como por Donald Trump, indicó su equipo en una nota.