La jefa de Human Rights Watch denuncia la "hipocresía" de muchos Estados

Los derechos humanos no son ni "accesorios" ni algo que pueda acomodarse al capricho de los intereses estatales, advierte la jefa de la organización Human Right Watch, Tirana Hassan, en una entrevista con la AFP en la que critica la "hipocresía" de los gobiernos que hacen la vista gorda cuando les conviene.

"2023 ha sido un año increíblemente difícil para los derechos humanos. Hemos visto varias tendencias en su erosión", explica.

"Incluso en las democracias florecientes hemos visto cada vez más ataques a las instituciones en las que confiamos (...) para que los derechos humanos lleguen a todos", añade, refiriéndose a las "señales de alarma" de las amenazas a los derechos de los migrantes en Europa y en Norteamérica, en particular en México, o a los derechos de las mujeres.

"India es un excelente ejemplo", dice, lamentando que en este país, descrito a veces como "la mayor democracia del mundo", haya una "represión considerable de las minorías religiosas" y que el gobierno actúe contra sus críticos.

El año 2023 también fue testigo de "un aumento de la represión transnacional", explica, acusando a China y Ruanda de atacar a sus oponentes incluso fuera de sus propias fronteras.

En su opinión, esto fue el resultado de un estímulo tácito dado por la falta de crítica por parte de los gobiernos del mundo.

"Lo que hemos visto en 2023 es que los gobiernos hacen cada vez más la vista gorda ante las violaciones, desde Tailandia a Vietnam o Túnez, con el fin de crear nuevas relaciones. Esto es lo que llamamos diplomacia transaccional".

- "Doble rasero" -

"Cuando los occidentales hacen la vista gorda ante las violaciones de los derechos humanos, ya sea a nivel nacional o internacional, solo para promover su propia agenda, no es más que hipocresía", denuncia.

"Esta selectividad, este doble rasero, se ha constatado en los países del Sur y tiene un impacto deletéreo en las instituciones internacionales que protegen los derechos humanos".

Incluso "es utilizada como arma por ciertos actores como China y Rusia, que utilizan este doble rasero para decir 'ya ven, estas instituciones no son para nosotros, los derechos humanos no se aplican a todo el mundo'. Y eso no es verdad", prosigue.

Así que "si hay una lección para aprender de 2023, es que los derechos humanos solo pueden sobrevivir si hay una aplicación igualitaria de su autoridad moral".

"Los derechos humanos no son accesorios", sostiene, sino "normas que definen fundamentalmente nuestra humanidad moral".

A pesar de estas amenazas al sistema internacional de derechos humanos y de las violaciones masivas de los derechos de la población civil en Gaza y Ucrania, Hassan no renuncia a un futuro mejor.

"2024 es un año en el que no deberíamos escapar de las atrocidades que están ocurriendo en el mundo y de los retos que tenemos por delante".

"Es un año en el que debemos esperar que las organizaciones de derechos humanos, los periodistas y sobre todo los gobiernos, que tienen obligaciones, hagan todo lo que esté en sus manos para mantener el rumbo y proteger los derechos humanos", concluye.