La gente ya "no lo soporta", dice la derecha española sobre Pedro Sánchez tras una nueva debacle socialista

"La gente ya no lo soporta", aseveró este lunes el líder de la derecha española sobre el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, luego de que los socialistas sufrieran el domingo una nueva debacle electoral regional, esta vez en Aragón.

En esa región nororiental, el Partido Popular (PP, derecha) quedó en primer lugar y obtuvo 26 escaños de los 67 que tiene el parlamento regional, y tendrá que negociar para poder dirigir la región con la extrema derecha de Vox, que pasó de 7 a 14 escaños.

El Partido Socialista, representado por la candidata Pilar Alegría, ex portavoz del Gobierno de Sánchez, cayó a 18 escaños, su número más bajo en Aragón en más de 40 años de democracia en España, igualando las elecciones de 2015.

Esto ocurre luego de que en diciembre los socialistas sufrieran otra fuerte derrota en la región de Extremadura, donde triunfó por igual el PP.

"No más Pedro Sánchez. La gente ya no lo soporta, ni a él ni a su gobierno", afirmó el lunes el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en una reunión de su partido en Madrid.

"Yo me pregunto: ¿Cuántos tortazos electorales necesita más para entenderlo? ¿Cuántos peores resultados del socialismo le hacen falta para reaccionar? ¿Cuántas debacles más para que se vayan?", agregó.

El dirigente socialista, quien se encuentra en un momento delicado cercado por investigaciones por corrupción a personas de su entorno, ha descartado convocar elecciones legislativas anticipadas y asegura que completará la legislatura, que finaliza en 2027.

En marzo, habrá elecciones en Castilla y León y, a mediados de año, en Andalucía, la región más poblada del país. Según las encuestas, los resultados en ambas podrían ser similares a los de Extremadura y Aragón.

Por otro lado, Feijóo pidió "responsabilidad" a la extrema derecha, cuyo apoyo necesita el PP para poder gobernar tanto en Extremadura como en Aragón.

"Es evidente que no somos lo mismo, no nos vamos a poner de acuerdo, pero seguro que hay puntos de acuerdo coherentes entre sus votantes y los nuestros", dijo Feijóo.

El PP y Vox ya gobernaron juntos en Aragón y Extremadura entre mediados de 2023 y julio de 2024, fruto de un pacto de coaliciones regionales que después colapsó a raíz de desacuerdos entre las direcciones nacionales de ambas fuerzas.