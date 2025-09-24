La empresa francesa Dassault dice poder construir el futuro caza europeo sin Alemania

El presidente ejecutivo de Dassault, Éric Trappier, aseguró este martes que el fabricante aeronáutico francés puede construir solo el futuro caza europeo, tras las críticas de Alemania y España a la falta de avances.

Lanzado en 2017 por Berlín y París --a los que más tarde se sumó Madrid--, el Sistema de Combate Aéreo del Futuro (SCAF) es el mayor proyecto de defensa de Europa destinado a reforzar la autonomía estratégica del continente.

Preguntado sobre si Dassault, fabricante del Rafale, podría construir un avión de caza de sexta generación "completamente solo", Éric Trappier aseguró: "La respuesta es sí".

Este proyecto se ha estancado debido a las tensiones entre el fabricante francés Dassault Aviation y el grupo europeo Airbus, que representa en este asunto los intereses de Berlín y Madrid.

"No me importa que los alemanes protesten. Aquí sabemos cómo hacerlo. Si quieren hacerlo solos, que lo hagan solos", declaró Trappier al margen de la inauguración de una nueva fábrica de Dassault Aviation en Cergy, al noroeste de París.

El responsable de Dassault reaccionó así a las informaciones de prensa, según las cuales, Alemania y España podrían buscar otros socios para continuar este proyecto frente a la intransigencia del grupo francés.

Durante una visita a Madrid la semana pasada, el jefe de gobierno alemán, Friedrich Merz, declaró que Alemania y España querían "intentar llegar a una solución antes de finales de 2025" sobre el SCAF.

"Compartimos la misma opinión: la situación actual no es satisfactoria, no estamos avanzando en este proyecto", declaró Merz junto a su homólogo español, Pedro Sánchez, quien subscribió sus palabras.