La derrota en Andalucía agrava la fragilidad de los socialistas de Sánchez en España

La nueva derrota del Partido Socialista (PSOE) en Andalucía cerró un ciclo de comicios regionales que, a un año de las elecciones generales en España, subrayó las dificultades de Pedro Sánchez, pero también las de los conservadores para llegar al poder sin el apoyo de la extrema derecha.

El conservador Partido Popular (PP) venció con holgura los comicios en Extremadura, Aragón, Castilla y León, y ahora en Andalucía, aunque en ninguna de estas cuatro citas celebradas desde diciembre alcanzó la mayoría absoluta para gobernar en solitario.

A continuación, algunas de las claves.

+ Resistencia de Sánchez

Muy activo internacionalmente -donde se ha erigido en líder de la izquierda al enfrentarse al presidente estadounidense, Donald Trump, y al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu-, la realidad interna de Sánchez es más amarga.

Además de las investigaciones de corrupción a familiares y excolaboradores cercanos, su Partido Socialista encadena tropiezos en las urnas.

Especialmente doloroso fue el de este domingo en Andalucía, bastión histórico de la formación durante casi 40 años, hasta 2019, y donde el PSOE registró su peor resultado histórico.

"Ni en esta cita ni en las anteriores ha dado con la tecla para responder a la consolidación de un bloque derechista que cada vez se siente con más fuerza para gobernar España", consideró el diario El País, de tendencia progresista, en su editorial del lunes.

Pero, a pesar del limitado margen de acción de su gobierno de coalición en minoría parlamentaria, Sánchez no da indicios de querer adelantar las elecciones nacionales, previstas para 2027 y a las que pretende volver a presentarse.

"Cada una de estas derrotas le va debilitando", observa Paloma Román, profesora de la Universidad Complutense de Madrid, aunque advierte que durante su carrera política Sánchez "ha dado la vuelta a situaciones que creíamos en principio que eran irreversibles".

+ La paradoja del PP

El Partido Popular se valió de su vasto poder territorial para diseñar un calendario electoral regional que le permita salir reforzado ante unos socialistas en horas bajas. Pero la estrategia ha dado resultados ambivalentes.

"España quiere cambio", celebró el lunes el líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, tras los resultados en Andalucía.

La noche electoral, sin embargo, no había sido tan propicia como deseaba Juan Manuel Moreno Bonilla, presidente de la región desde 2019 y candidato del PP a la reelección, que perdió cinco escaños (de 58 a 53) y, con ellos, la mayoría absoluta de la que había disfrutado la última legislatura.

Los resultados devuelven a los conservadores a manos de la extrema derecha de Vox, en otro anticipo de lo que algunas encuestas proyectan que podría ser pronto el escenario nacional.

"El Partido Popular muy difícilmente (...) conseguirá una mayoría absoluta a nivel nacional. Yo creo que esto queda bastante claro de esta cadena de elecciones autonómicas", considera Ana Sofía Cardenal, catedrática de Ciencias Políticas de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).

Cardenal, sin embargo, advierte que las dinámicas nacionales y regionales son diferentes.

Pero el camino del PP hacia el poder parece pasar, por ahora, por una buena relación con Vox.

"De momento no les queda otra porque el Partido Popular, de alguna manera, ha roto alianzas con todo lo que no esté a su derecha", apunta Román.

+ Vox baja la velocidad, pero mantiene la influencia

Lejos de sus explosivo crecimiento de años anteriores, la evolución electoral de Vox parece haberse suavizado, pero no así su influencia.

En Andalucía, donde sigue siendo la tercera fuerza, el partido aumentó apenas un diputado respecto a las anteriores elecciones (pasó de 14 a 15), resultado sin embargo suficiente para darle la llave para decidir el gobierno andaluz.

"Ese es el gran triunfo de Vox", señaló Cardenal. "No mejoran en voto, consolidan su base electoral, pero son necesarios en todos los gobiernos de derechas, porque el PP para poder gobernar necesita a Vox", explica.