La derecha española protesta en Madrid contra Pedro Sánchez, asediado por varios casos judiciales

La oposición de derecha española y decenas de miles de simpatizantes se congregaron este domingo en Madrid para pedir la "dimisión" del presidente del gobierno, el socialista Pedro Sánchez, asediado por varios casos judiciales en su entorno.

Esta concentración, organizada por el Partido Popular (PP, derecha), se produjo pocos días después de que el dirigente de izquierda sufriera dos reveses: la condena del fiscal general del Estado por violación del secreto judicial y el ingreso el jueves en prisión provisional de su antigua mano derecha y exministro, José Luis Ábalos, por un caso de corrupción.

"¡España está harta de los que se creen por encima de los demás!", denunció el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, pidiendo una vez más al Ejecutivo que convoque elecciones generales anticipadas.

"El 'sanchismo' está en la cárcel y tiene que salir del gobierno", volvió a reprender ante una multitud compacta que ondeaba banderas españolas, tras enumerar los casos judiciales que afectan, en particular, a la pareja y al hermano de Pedro Sánchez.

La corrupción "es su sistema, su mecanismo, su forma de llegar al poder y de mantenerse", reprochó Núñez Feijóo en una protesta que congregó al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y al expresidente Mariano Rajoy.

Según una cifra comunicada por la delegación del gobierno en Madrid a AFP, 40.000 personas asistieron el domingo a la concentración.

En su intervención, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, afirmó que "España vive su momento más crítico en 47 años de democracia", "abandonada a manos de una mafia" con "un proyecto totalitario".

Entre los manifestantes, los entrevistados por AFP repetían el mismo mensaje de hartazgo: "Es insostenible ya la situación", lamentó Daniel Noguera, un estudiante madrileño de 18 años que acudió con su padre, deplorando "los precios [que] están subiendo cada vez más", en particular los de la vivienda.

El dirigente socialista, en el cargo desde 2018, se ha disculpado en varias ocasiones ante los españoles por los casos judiciales que afectan a su entorno, pero afirma que no dimitirá antes de que termine la legislatura en 2027. Sánchez denuncia por su parte ataques orquestados por la derecha y la extrema derecha con el fin de debilitarlo.