La Defensoría pide apartar a funcionarios investigados por nexos con la guerrilla en Colombia

La Defensoría del Pueblo pidió este martes apartar a los altos funcionarios investigados por la infiltración de una disidencia de las FARC en el gobierno de Colombia, según dio a conocer una investigación periodística.Un reporte de Caracol Televisión reveló que un general y un alto funcionario de inteligencia compartieron información con rebeldes de los disidentes comandados por Alexander Díaz, alias Calarcá, que negocia la paz con el gobierno.La Fiscalía y el Ministerio de Defensa investigan al general Juan Manuel Huertas y a Wilmar Mejía, funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia, por supuestamente planear la creación de una empresa de seguridad que permitiera a los guerrilleros evadir controles y comprar armas."Se sugiere evaluar el retiro de la función de las personas que pudieran estar comprometidas", dijo la Defensoría en un comunicado en X.La información se extrajo de teléfonos y dispositivos electrónicos requisados en julio de 2024, cuando Calarcá y otros disidentes fueron detenidos temporalmente y luego liberados por su condición de negociadores de paz.El presidente de Colombia, el izquierdista Gustavo Petro, tilda de "falso" el reporte de Caracol y asegura que la CIA le filtró la información para perjudicar a su gobierno, enfrentado con el mandatario estadounidense, Donald Trump.Washington mantiene una diplomacia hostil con Bogotá por considerar que no hace lo suficiente contra el narco.Trump retiró a Colombia su condición de aliado la lucha antidrogas e impuso severas sanciones económicas contra Petro y algunos de sus familiares.Petro prometió negociar la paz con todos los grupos ilegales cuando llegó al poder en 2022 pero, a nueve meses de su salida del poder, no ha logrado su objetivo.El mandatario también acumula tensiones con el Ejército tras purgar a varios altos mandos. Según medios locales, Mejía era el encagado de llevar a cabo esas depuraciones.Calarcá tiene una orden de captura suspendida por las negociaciones, sin avances significativos, mientras los ataques de la disidencia contra la fuerza pública continúan.