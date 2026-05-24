La cuestión nuclear con Irán no se puede resolver "en 72 horas", afirma Rubio

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, declaró el domingo al diario The New York Times que el acuerdo con Irán había recibido el apoyo de la región, pero que no era posible alcanzar un compromiso nuclear "en 72 horas".

Estas declaraciones se produjeron después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidiera a sus negociadores que "no se precipiten a cerrar un acuerdo" con Irán para poner fin a la guerra, que dura ya casi tres meses.

"No vamos a precipitarnos. Las negociaciones nucleares son asuntos muy técnicos. No se puede resolver un asunto nuclear en 72 horas en la parte de atrás de una servilleta", declaró Rubio al diario en una breve entrevista desde Nueva Delhi.

"Así que, en este momento, contamos con el respaldo de siete u ocho países de la región que apoyan este enfoque, y estamos dispuestos a seguir adelante con él", afirmó.