La CPI confirma la reapertura de la investigación sobre la guerra antinarcóticos en Filipinas

La Corte Penal Internacional (CPI) confirmó este martes que su fiscal fue autorizado a reabrir una investigación sobre la guerra antidrogas llevada a cabo por el gobierno del ex presidente filipino Rodrigo Duterte (2016-2022), que causó miles de muertos.

El alto tribunal había autorizado en septiembre de 2021 una investigación sobre esta campaña contra el narco, marcada por la muerte de miles de personas a manos de las fuerzas del orden, lo que, según los jueces de la CPI, podía ser constitutivo de crímenes contra la humanidad.

La investigación quedó paralizada dos meses más tarde, por un recurso de Filipinas, que afirmó estar investigando por su lado los presuntos crímenes contra la humanidad cometidos durante la campaña antidrogas.

Pero la cámara de apelación confirmó en una audiencia en su sede, en La Haya, "la decisión (...) por la que se autoriza al fiscal de la CPI a reanudar las investigaciones relativas a la situación en la República de Filipinas", según se supo este martes.

La mayoría de los jueces rechazó el recurso presentado por Manila, que estimaba que el tribunal "no podía ejercer su competencia sobre la situación en Filipinas porque Filipinas se había retirado del Estatuto de Roma", el tratado fundador de la CPI.

La decisión marca ahora "la próxima etapa hacia la justicia" para las víctimas y sus familias, afirmó la directora adjunta para Asia de la oenegé Human Rights Watch, Bryony Lau, quien pidió al gobierno actual del presidente Ferdinand Marcos que colabore con las pesquisas.

El ministro filipino de Justicia, Crispin Remulla, reiteró no obstante este martes que la CPI "no es bienvenida en Filipinas", y que el gobierno no aplicará ninguna orden de arresto. "No somos una colonia", enfatizó ante la prensa.

Al menos 6.181 personas murieron en más de 200.000 operaciones antidroga, según los últimos datos oficiales publicados por las autoridades del archipiélago asiático.

Los fiscales de la CPI estiman el número de muertos entre 12.000 y 30.000.