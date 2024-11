La ciudad más trumpista de EEUU se llama Miami... y está en Texas

Este Miami no tiene playa ni fiestas en yate. Tampoco fastuosa propaganda en apoyo a Donald Trump. No hace falta. En esta localidad del norte de Texas, el republicano tiene el mayor porcentaje de apoyo en Estados Unidos.

Miami, la única ciudad del condado de Roberts, se escribe igual a la famosa de Florida pero se pronuncia con un sonido de "ah" al final, aclara Rick Tennant, un amable juez jubilado que suele jugar dominó con sus vecinos en su taller mecánico.

Como está permitido el voto anticipado, Tennant ya lo hizo, y este martes en que Trump y la vicepresidenta demócrata Kamala Harris disputan la presidencia, él trabajaba tranquilo en su taller de neumáticos.

"Creo que estaré más feliz si Trump gana, mi dinero estará más seguro", dice Tennant, quien siempre vota por republicanos.

Con 827 habitantes en el condado, la quietud de sus calles y sus semáforos en permanente luz ámbar parpadeante se interrumpe de vez en cuando con el silbato de los trenes de carga que transitan a un lado del pueblo.

Este martes de elecciones las calles lucían igual de calmas. Días antes, la llegada de periodistas alteró la rutina de la ciudad. En su mayoría, y sin perder la cordialidad, los vecinos prefieren evitar entrevistas.

En 2016, el 96% de los sufragios del condado -524 republicanos contra 20 demócratas- convirtieron a Miami en el lugar más trumpista del país.

El escenario se repitió en 2020 -529 contra 17- aunque en esa ocasión Trump perdió contra Joe Biden.

El jardín de la casa del chofer jubilado Julian Huff, de 68 años, es uno de los pocos que tiene una bandera de apoyo a Trump. Este martes votó en el Centro Comunitario de Miami.

Haciéndose eco de las acusaciones que lanza su candidato, cree que la elección de 2020 fue "amañada".

Trump "es el hombre indicado para el trabajo y va a entrar, porque ya no podemos soportar más lo que está pasando con esta cuestión política", dice.

Confía en la promesa de deportaciones masivas para inmigrantes indocumentados. "Espero fronteras mucho más seguras, porque estos ilegales van a ser arrestados. Deben llegar legalmente, como lo hicieron mis antepasados", comenta tras sufragar.

- ¿Por qué Trump? -

¿Por qué Trump? "Por los valores cristianos", dice Randy Crismas, de 57 años, propietario de una estación de combustible y taller de neumáticos.

"Esta comunidad es una de las más unidas en las que he tenido el lujo de vivir. Nos cuidamos unos a otros. Podemos discutir pero, al final del día, solo hay una gran familia en la ciudad. Los valores republicanos hablan de eso", agrega.

Rodeada por ranchos, sus habitantes viven de la agricultura, ganadería y pequeños negocios. Otros trabajan en las plantas de gas y petróleo en terrenos aledaños.

Miami es famosa localmente por su competencia anual para elegir al granjero con el mejor grito para llamar a las vacas.

Tiene tres iglesias de distintas devociones, un variado museo que abre de martes a viernes y una pequeña tienda de abarrotes.

Para Crismas, esta vez Estados Unidos tiene que elegir "al menor de dos males" y, de ambos, "Trump tiene sus problemas pero es un hombre de negocios", y eso es lo que valora.

Cree que el gobierno actual tiene la economía descontrolada y que Trump puede resolverlo.

- "No vamos a salir a matar"-

Vecinos como Huff o John Locke, un empresario de 51 años, consideran que el gobierno demócrata lleva a Estados Unidos a una tercera guerra mundial, por los conflictos internacionales en los que está involucrado. Trump pondrá fin a ello, creen.

Acusaciones que han sido desmentidas por las autoridades -como supuestas irregularidades que evitaron el triunfo de Trump en 2020 o que el FBI apoyó a manifestantes en el asalto al Capitolio en enero de 2021- son cosas que Locke cree que sí ocurrieron.

Está a favor del aborto, pero cada estado debe decidir y no el gobierno federal, considera.

Aclara que una cosa es no estar de acuerdo y otra no convivir en armonía en una pequeña ciudad."No degradamos a los demócratas. Esa es su creencia y no voy a intentar imponerles las mías", comenta Tennant.

"Nos gustan nuestra moral, valores, amamos a Dios y a nuestras armas, y queremos que nos dejen en paz. Vamos a conformarnos con quien gane, sea Kamala o Trump. No vamos a estar de acuerdo pero no es que vamos a salir a saquear o a matar gente. Nuestro bando no hace eso", sostiene Locke.