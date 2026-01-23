La Casa Blanca altera la foto de una manifestante arrestada y le agrega lágrimas

La Casa Blanca publicó el jueves en sus redes sociales una foto de una manifestante arrestada en el estado de Minnesota (norte), en la que aparece con el rostro contraído por las lágrimas, sin especificar que había sido digitalmente alterada.

El jueves en la mañana, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, publicó en X una imagen que mostraba el rostro sereno e inexpresivo de Nekima Levy Armstrong, quien fue arrestada junto a otras dos personas por presuntamente perturbar un servicio religioso al protestar contra la ofensiva migratoria del gobierno federal.

Unos 30 minutos más tarde, la Casa Blanca publicó la misma imagen en la plataforma, solo que ahora había sido alterada para mostrar a Armstrong sollozando, con la boca abierta, la frente arrugada y lágrimas corriendo por su rostro.

Un texto superpuesto en la imagen decía "ARRESTADA" y calificaba a Armstrong como "agitadora de extrema izquierda". La publicación de la Casa Blanca no mencionaba que la imagen fuera editada. Tampoco estaba claro de inmediato si la alteración se hizo con una herramienta de IA u otro software de edición fotográfica.

Tras ser consultada por la AFP, la Casa Blanca remitió a una publicación en X de su subdirector de Comunicaciones, Kaelan Dorr, en la que admitía implícitamente la alteración.

"NUEVAMENTE, a las personas que sienten la necesidad de defender de forma reflexiva a los perpetradores de crímenes atroces en nuestro país les comparto este mensaje", escribió Dorr en X, republicando el post de la Casa Blanca en el que aparecía la foto modificada.

"La aplicación de la ley continuará. Los memes continuarán. Gracias por su atención en este asunto", continuó Dorr.

En la era de los deepfakes y la IA, este tipo de imágenes se han vuelto habituales en la política, sostiene Walter Scheirer, profesor de la Universidad de Notre Dame.

"Podrían considerarse la versión contemporánea de las caricaturas políticas de los periódicos, pero hay una notable falta de decoro cuando se difunden a través de canales oficiales del gobierno", dijo Scheirer a la AFP.

Trump y la Casa Blanca han compartido otras imágenes hechas con IA que muestran al presidente vestido como el papa, rugiendo junto a un león y dirigiendo una orquesta en el Kennedy Center, el principal complejo de artes de Washington.

Su gobierno ha desplegado numerosos agentes federales en el estado de Minnesota, gobernado por la oposición demócrata, como parte de su política antiinmigración.

La tensión aumentó desde el asesinato de la manifestante Renee Good por parte de un agente del servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).