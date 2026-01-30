La capital de Haití vive "sistemáticamente" aterrorizada por la violencia sexual, alerta MSF

La violencia sexual y de género ha aumentado en Haití en los últimos años, y las mujeres y las niñas sufren prácticas cada vez más brutales, utilizadas por bandas criminales para "sembrar el terror", advirtió este jueves la oenegé Médicos Sin Fronteras (MSF).

"En la capital haitiana, las violencias sexuales y sexistas experimentaron un recrudecimiento alarmante desde 2021. Son ahora utilizadas de manera sistemática como medio para sembrar el terror entre la población y afectan de manera desproporcionada a las mujeres y las niñas", indicó MSF en un informe.

El documento se basa en 10 años de datos médicos y testimonios recolectados en la clínica Pran Men'm, una estructura creada por la organización en 2015, y especializada en la atención de las víctimas de este tipo de agresiones.

Esos datos revelan según MSF que desde 2021, las víctimas de esas violencias "casi se triplicaron". Pasaron de "un promedio de 95 admisiones mensuales en 2021, a más de 250 en 2025", explicó Diana Manilla Arroyo, jefa de misión de MSF en Haití, citada en un comunicado.

Manilla Arroyo afirmó que esto "demuestra hasta qué punto el gran incremento de la violencia registrado esos últimos años en Haití, tuvo repercusiones directas en el cuerpo de las mujeres y niñas de Puerto Príncipe".

Haití, y en particular su capital, sufren desde hace muchos años la violencia de las bandas criminales, que cometen asesinatos, violaciones, saqueos y secuestros.

Además, señala además que desde 2022, un 57% de las víctimas declararon que fueron agredidas por miembros de grupos armados, a veces en el marco de agresiones colectivas. Más de 100 pacientes declararon que fueron agredidos por diez o más personas a la vez.