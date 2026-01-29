La Asamblea Nacional francesa ratifica por unanimidad el final del deber conyugal

La Asamblea Nacional francesa (diputados) ratificó el miércoles el final del deber conyugal al aprobar por unanimidad una ley que aclara la ausencia de obligación de mantener relaciones sexuales dentro del matrimonio, aunque persiste una ambigüedad jurídica en el Código Civil.

"Quisiera tener un pensamiento para todas las mujeres que se han forzado, que han sufrido violaciones conyugales. (...) Contamos con este texto para que sea un punto de partida, para que todo esto se acabe de una vez", declaró tras la votación la diputada ecologista Marie-Charlotte Garin, coautora de esta propuesta de ley.

Aprobado con 106 votos a favor y 0 en contra, el texto debe ser ahora examinado por el Senado.