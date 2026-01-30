La AIEA se reúne preocupada por la seguridad nuclear en Ucrania

La Agencia Internacional de la Energía Atómica (AIEA) reunió este viernes su consejo de gobernadores a petición de varios países miembros, preocupados por la situación nuclear en Ucrania, luego de taques rusos a las infraestructuras energéticas del país.

La guerra en Ucrania es "la más grande amenaza en el mundo para la seguridad nuclear", declaró el director general de la AIEA, Rafael Grossi, al iniciarse la reunión en la sede de la organización en Viena, Austria.

"Esperábamos señales fuertes de apoyo a una evaluación de la situación", dijo a la prensa el embajador de Ucrania Yurii Vitrenko antes del inicio de la reunión.

Agregó que ya "es hora" para que el consejo de la AIEA "aborde esta situación".

Trece países encabezados por los Países bajos pidieron en carta al consejo de la AIEA "reunirse debido a los últimos acontecimientos en Ucrania y sus implicaciones para la seguridad nuclear".

"Nuestras delegaciones comparten una gran preocupación por la gravedad y la urgencia de los riesgos para la seguridad nuclear que esta situación causa", escribió el representante permanente de los Países Bajos ante la AIEA, Peter Potman, al presidente del Consejo de gobernadores Ian David Graining Biggs, en carta del 21 de enero, de la que la AFP obtuvo copia.

Una misión de expertos de la AIEA, iniciada desde hace varias semanas en postes eléctricos y centrales ucranianas sigue en curso y debe terminar el mes próximo, indicó Vitrenko.

Grossi precisó que se realizará una evaluación de la situación en diez postes eléctricos "cruciales para la seguridad nuclear".

El representante permanente de Rusia ante las organizaciones internacionales en Viena, Mijail Ulianov, criticó la celebración de la reunión del consejo de gobernadores, pues considera que está "motivada únicamente por consideraciones políticas" y sin "ninguna necesidad real".

Ucrania ha acusado en varias ocasiones a Rusia de atacar sus centrales nucleares, y afirma que los bombardeos rusos pueden desencadenar una nueva catástrofe.

La semana pasada, bombardeos privaron temporalmente a la central nuclear de Chernobyl de electricidad.

Zaporiya, ocupada desde marzo de 2022 por las fuerzas rusas, también necesita electricidad para enfriar sus seis reactores, que están desactivados.