Joaquín Guzmán López, hijo del "Chapo", se dispone a declararse culpable en EEUU

Joaquín Guzmán López, uno de los hijos del célebre narcotraficante mexicano Joaquín "El Chapo" Guzmán, se dispone a declararse culpable ante un tribunal estadounidense el lunes, según documentos judiciales publicados este viernes.

Guzmán López se declaró no culpable en julio de 2024 de cargos de narcotráfico, blanqueo de dinero y uso de armas de fuego en el seno del cartel de Sinaloa.

Pero el lunes comparecerá ante una corte federal de Illinois (norte) para cambiar su declaración.

La justicia lo acusa de haber formado con sus tres hermanos el grupo conocido como "Los Chapitos", que retomó las actividades del "Chapo", condenado a cadena perpetua en Estados Unidos desde 2019.

Guzmán López fue detenido en julio de 2024 tras llegar a Texas en una avioneta con el cofundador del cartel de Sinaloa, Ismael "Mayo" Zambada.

Zambada declaró entonces haber sido engañado sobre el destino del vuelo y entregado por Guzmán López a las autoridades estadounidenses.

Tras ese arresto, se han multiplicado los enfrentamientos entre "Los Chapitos" y la facción de Zambada por el control del cartel de Sinaloa.

La guerra interna ha dejado unos 1.200 muertos en México y cerca de 1.400 desaparecidos, según datos oficiales.

Washington acusa al cartel de Sinaloa de introducir fentanilo en Estados Unidos, donde esa droga ha provocado decenas de miles de muertos por sobredosis en los últimos años.

El tráfico de esa droga y sus consecuencias en Estados Unidos han tensado las relaciones entre Washington y México.