Jair Bolsonaro y sus colaboradores: los ocho acusados de golpismo en Brasil

Junto al exmandatario brasileño Jair Bolsonaro, otros siete hombres, incluidos exministros y altos mandos militares, están acusados de conspirar para tratar de impedir la asunción del presidente Lula en 2023.

A continuación quiénes son los ocho procesados, que conocerán a partir del martes su veredicto en el juicio por presunto golpismo. Todos ellos pueden ser castigados con penas de más de 40 años de cárcel.

- El líder -

El ultraderechista Jair Bolsonaro gobernó Brasil entre 2019 y 2022, cuando perdió por estrecho margen la reelección frente al izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva, en la segunda vuelta de las presidenciales.

Según la fiscalía, el excapitán del ejército de 70 años lideró "una organización criminal armada" para seguir en el poder pese a su derrota electoral.

Bolsonaro habría incluso "ajustado" un decreto que preveía la declaración de un estado de sitio; también habría estado al corriente de un plan para matar a Lula.

En arresto domiciliario en Brasilia, no se espera que el mandatario acuda al supremo durante la votación del fallo.

- El ayudante -

Ex mano derecha de Bolsonaro, el teniente coronel Mauro Cid es uno de los acusados y a la vez una fuente clave de la investigación, tras un acuerdo de delación que podría beneficiarlo con una sentencia reducida si es condenado.

De acuerdo con la fiscalía, Cid, de 46 años, se dedicó a recopilar supuestas pruebas de fraude en los comicios de 2022. En su teléfono los investigadores hallaron un discurso que el expresidente supuestamente daría una vez consumado el golpe de Estado.

- El candidato a vice -

El general Walter Braga Netto fue ministro de Defensa y candidato a la vicepresidencia en 2022 con Bolsonaro, con quien comparte su nostalgia declarada por la última dictadura brasileña (1964-1985).

Braga Netto, de 68 años, es acusado de ser uno de los líderes de la trama golpista. Según la investigación, discutió en su casa el plan llamado "Puñal Verde y Amarillo" para asesinar a Lula y otras autoridades. Está detenido desde diciembre por intentar obstruir las investigaciones.

- El general modelo -

De instructor de Bolsonaro en la escuela militar a ministro del aparato de seguridad durante el gobierno del ultraderechista, el general Augusto Heleno Ribeiro, de 77 años, tiene una larga trayectoria política y estuvo además al frente de la Misión de la ONU en Haití (Minustah).

Según la investigación, fue uno de los arquitectos de los ataques infundados al sistema de votación electrónica para poner en duda la fiabilidad de los resultados de las elecciones presidenciales de 2022.

- El ministro del decreto -

Anderson Torres, de 49 años, fue ministro de Justicia de Bolsonaro y, posteriormente, responsable de Seguridad del gobierno de Brasilia cuando bolsonaristas asaltaron las sedes de los poderes en 2023 pidiendo una intervención militar para derrocar a Lula.

En su casa, la policía halló un borrador de decreto para revertir el resultado de las elecciones.

- El ministro de Defensa -

El general Paulo Sérgio Nogueira fue ministro de Defensa en los últimos meses del gobierno Bolsonaro.

Nogueira, de 67 años, asistió a una reunión en la que Bolsonaro discutió un plan de decretar un "estado de defensa o de sitio" para refutar el resultado electoral y justificar una intervención castrense.

- El comandante de la Marina -

El almirante Almir Garnier Santos fue nombrado comandante de la Marina por Bolsonaro en 2021.

Estuvo presente en dos reuniones a fines de 2022 donde se discutió el supuesto plan golpista. Garnier, de 64 años, apoyó la propuesta de Bolsonaro y dijo que "las tropas de la Marina estarían a disposición del presidente", según un testimonio del juicio.

- El jefe de inteligencia -

El diputado Alexandre Ramagem es un expolicía que comandó la agencia brasileña de inteligencia (ABIN) durante el gobierno Bolsonaro.

Ramagem, de 53 años, es señalado de orquestar una campaña de desinformación en redes sociales contra opositores de Bolsonaro y el sistema electoral.