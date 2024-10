Israelíes ricos ofrecen recompensa por liberación de rehenes en Gaza

Empresarios israelíes, frustrados con la falta de perspectivas de un alto el fuego en la guerra en Gaza, ofrecen una recompensa financiera para quienes liberen a los rehenes israelíes en el territorio palestino.

El ex ejecutivo de SodaStream, Daniel Birnbaum, dijo el lunes a AFP que había recibido un centenar de llamadas tras ofrecer en X 100.000 dólares en efectivo o bitcoin a "cualquiera que entregue con vida a un prisionero israelí en Gaza".

Admitió que la mayoría de las llamadas recibidas eran falsas, amenazas o insultos, pero "10 o 20 podían ser legítimas" y fueron transferidas a las autoridades para verificación.

Señaló que quienes llamaron estaban "más preocupados con salir (de Gaza) que con el dinero".

Con tantos rehenes, señaló Birnbaum, algunos civiles sin vínculo con Hamás tienen que tener información sobre el paradero de los cautivos.

"Tiene que haber civiles que piensan que ya basta y quieren vivir", expresó.

Combatientes de Hamás tomaron a 251 rehenes en los ataques del 7 de octubre de 2023, de los cuales 97 siguen retenidos en Gaza, incluidos 34 que según Israel han muerto.

El ataque de Hamás dejó 1.206 muertos, en su mayoría civiles, según un balance de AFP con base en cifras oficiales israelíes.

La campaña de represalias israelíes ha dejado hasta ahora 42.603 muertos en Gaza, en su mayoría civiles, según el Ministerio de Salud en el territorio controlado por Hamás. La ONU considera que esas cifras son fiables.

"No espero recuperar a todos (pero) me encantaría si recuperamos solo un rehén", expresó Birnbaum, quien dice que no pidió permiso al gobierno israelí.

"Creo que la recompensa financiera debe venir del sector privado, veamos si funciona. Lo que hemos hecho hasta ahora no ha funcionado", agregó.

- Ofertas -

Tras conocer la iniciativa de Birnbaum, el empresario inmobiliario israelí-estadounidense David Hager también comenzó a recaudar dinero.

Dijo al canal 12 de Israelí que ya recogió 400.000 dólares con ayuda de amigos.

Hager, quien hizo su fortuna en Estados Unidos, dijo que "hay gente de la TI (tecnología informática) que gana grandes sumas, esto es poco dinero para ellos".

Tras la reciente muerte del líder de Hamás, Yahya Sinwar, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, aseguró que los palestinos que depongan sus armas y entregan rehenes podrán vivir.

El ejército israelí lanzó volantes para asegurar que "quien deponga sus armas y devuelva rehenes podrá salir (de Gaza) en paz".

El cuerpo castrense dice que ha lanzado miles de volantes desde el inicio de la guerra pidiendo información sobre los rehenes.

Pero estos esfuerzos tienen pocas posibilidades de éxito, comentó a AFP Michael Mishtein, experto en asuntos palestinos del Centro Moshe Dayan de la Universidad de Tel Aviv.

"Puede haber uno, dos o tres casos, pero no veremos carreteras llenas de gente dispuesta a aceptar esta oferta", afirmó.

Muhammad al Najjar, un residente del norte de Gaza que huyó de la ciudad sureña de Jan Yunis para escapar de los bombardeos israelíes, dijo a AFP que las ofertas del ejército israelí están destinadas a fracasar.

"Como pueblo no hacemos caso a nada de lo que publica (el ejército israelí), declaró. Más bien la gente usa los volantes para encender fuegos en el territorio, dijo.

Najjar, de 33 años, cree que "Hamás no va a liberar a los rehenes sin algo a cambio", como la negociación de un acuerdo de alto el fuego.

Hamás liberó 105 rehenes durante una tregua de una semana en noviembre del año pasado, a cambio de 240 prisioneros palestinos.

Los intentos de alcanzar un alto el fuego han fracasado y cada bando culpa al otro por el estancamiento de las negociaciones.