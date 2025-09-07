Israel informa que dos proyectiles fueron lanzados a su territorio desde Gaza

Israel anunció este domingo que dos proyectiles fueron lanzados hacia su territorio desde la Franja de Gaza, donde libra una guerra desde hace casi dos años contra el movimiento islamista palestino Hamás.

"Tras la activación de las sirenas de alerta en la región de Netivot y en las comunidades cercanas a la Franja de Gaza, se identificaron dos proyectiles lanzados desde el centro de Gaza hacia territorio israelí", indicó el ejército israelí.

Uno de los proyectiles fue interceptado y el otro cayó en una zona baldía, añadió el comunicado castrense.

La rama armada de la Yihad Islámica, un movimiento aliado de Hamás en Gaza, reivindicó los lanzamientos.

"Hemos atacado la colonia de Netivot con dos cohetes en respuesta a los crímenes cometidos por el enemigo sionista contra nuestro pueblo", indicó en un comunicado el grupo.

Se trata de la primera vez en varios meses que proyectiles disparados desde la Franja de Gaza amenazan Netivot, en el sur de Israel, una ciudad de unas 50.000 personas situada a unos diez kilómetros del territorio palestino.

En las últimas 48 horas, el ejército israelí, que está enfrascado en una gran ofensiva en la Franja de Gaza, destruyó dos edificios de altura en el centro de Ciudad de Gaza e instó a los habitantes de la localidad a evacuar hacia el sur.

La guerra estalló tras el ataque sin precedentes de Hamás en suelo israelí el 7 de octubre de 2023.

Israel, que lanzó en represalia una gran ofensiva en el territorio palestino, anunció en agosto un plan para tomar Ciudad de Gaza con el objetivo de aniquilar a Hamás y liberar a los rehenes secuestrados durante el ataque del 7 de octubre.

La ofensiva israelí ha provocado al menos 64.300 muertos en Gaza, en su mayoría mujeres y niños, según el Ministerio de Salud de Gaza, bajo autoridad de Hamás, cuyos datos son considerados fiables por la ONU.