Israel confirma que el cuerpo entregado el martes es de un rehén de Gaza

Israel confirmó el miércoles que los restos entregados por Hamás en la víspera pertenecían a un israelí-estadounidense secuestrado durante el ataque del 7 de octubre de 2023.

Hamás devolvió estos restos el martes por la noche como parte del acuerdo de alto el fuego en la Franja de Gaza auspiciado por el presidente estadounidense, Donald Trump.

"Representantes de las Fuerzas de Defensa de Israel informaron a la familia del rehén fallecido, el sargento Itay Chen, que su ser querido había sido devuelto a Israel e identificado positivamente", dijo en un comunicado la oficina del primer ministro, Benjamin Netanyahu.

Chen, quien tenía 19 años al momento de su muerte, estaba desplegado en la frontera con la Franja de Gaza cuando el movimiento islamista Hamás lanzó su ataque del 7 de octubre de 2023 contra Israel.

Sus padres recibieron la última señal de vida del joven cuando comenzó el ataque.

No obstante, el ejército israelí anunció su muerte cinco meses después, en marzo de 2024. Indicó que había fallecido en combate y que su cuerpo fue llevado a Gaza.

El joven soldado es el rehén fallecido número 21 cuyos restos fueron entregados por Hamás a Israel desde que entró en vigor un alto el fuego en Gaza el 10 de octubre.

Al inicio de la tregua, Hamás tenía 48 rehenes, 20 de ellos con vida.

Desde entonces, todos los sobrevivientes han sido entregados a Israel.

De los 21 muertos cuyos restos fueron repatriados, 19 son israelíes, uno tailandés y uno nepalí.

El portavoz de Hamás, Hazem Qassem, afirmó el martes en un comunicado que el movimiento trabaja en "completar el proceso de entrega de los cuerpos" restantes.

Por su parte, el hospital Naser, en el sur de la Franja de Gaza, anunció el miércoles haber recibido los cuerpos de 15 prisioneros palestinos en el marco del acuerdo de alto el fuego con Israel.

"La décima entrega de restos de mártires palestinos, es decir, 15 mártires, llegó en el marco del intercambio de cuerpos entre la parte palestina y la ocupación israelí", declaró el hospital, precisando que 285 cuerpos fueron recibidos en la Franja de Gaza desde la entrada en vigor del alto el fuego el 10 de octubre.