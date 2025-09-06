Irán ejecuta a un hombre condenado por atacar a las fuerzas de seguridad

Las autoridades iraníes ejecutaron este sábado a un hombre condenado por un ataque que ocasionó la muerte de un miembro de las fuerzas de seguridad durante las multitudinarias manifestaciones de 2022, anunció el poder judicial.

Mehran Bahramian fue condenado a la pena capital por haber disparado contra un vehículo de las fuerzas de seguridad en la ciudad de Semirom, en la provincia de Isfahán, lo que provocó la muerte de Mohsen Rezaei, un agente de seguridad, y dejó varios heridos, indicó Mizan Online, la agencia de noticias del poder judicial.

Los hechos ocurrieron el 31 de diciembre de 2022, durante la ola de manifestaciones tras el fallecimiento mientras estaba arrestada de Mahsa Amini, una iraní de origen kurdo de 22 años detenida en septiembre de 2022 por violar supuestamente el código de vestimenta impuesto a las mujeres.

La sentencia del tribunal revolucionario de Isfahán fue confirmada por la Corte Suprema y la condena fue ejecutada este sábado al amanecer, conforme a los procedimientos legales, informó Mizan.

Cientos de personas murieron durante las manifestaciones de 2022, incluidos miembros de las fuerzas de seguridad. Miles de personas fueron arrestadas.

Irán es el segundo país del mundo en número de ejecuciones, después de China, según organizaciones de defensa de los derechos humanos como Amnistía Internacional.