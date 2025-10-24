Hay una posibilidad "considerable" de reunión Kim-Trump, dice Seúl

El ministro de Unificación de Corea del Sur dijo el viernes que había una posibilidad "considerable" para que se celebre una reunión entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y el líder norcoreano, Kim Jong Un, durante una visita a la península la próxima semana.

Corea del Norte parece estar "prestando atención a Estados Unidos y varios indicios (...) sugieren una posibilidad considerable de un encuentro", dijo Chung Dong-young a la prensa.

Medios estadounidenses señalaron que funcionarios de la administración discutieron en privado organizar una reunión entre Trump y Kim, que celebraron tres encuentros durante el primer mandato del republicano.

El último tuvo lugar en 2019 en la zona desmilitarizada que divide las dos Coreas. Aunque no ha habido anuncios oficiales, esta semana las autoridades surcoreanas restringieron las visitas turísticas a esa zona.

Trump ha dicho que le gustaría verse de nuevo con el líder norcoreano, posiblemente este mismo año.

De su parte, Kim dijo el mes pasado que tiene "buenos recuerdos" de Trump y está abierto a conversar si Estados Unidos deja atrás la exigencia de que Corea del Norte renuncie a su arsenal nuclear.

El ministro surcoreano Chung instó a ambos líderes a no "dejar escapar" la oportunidad.