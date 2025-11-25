Hamás y la Yihad Islámica anuncian la entrega de los restos de un rehén israelí secuestrado en Gaza

Los grupos palestinos Hamás y Yihad Islámica anunciaron la entrega de los restos de un rehén de Gaza a las 14H00 GMT de este martes, en virtud del alto el fuego acordado con Israel.

"Las Brigadas Al Quds y las Brigadas Ezzedine al Qassam entregarán el cuerpo de un cautivo israelí encontrado en el centro de la Franja de Gaza a las 16H00 hora de Gaza (14H00 GMT)", dijeron los grupos en un comunicado conjunto, en referencia a sus alas armadas.

Más temprano el martes, Israel afirmó que el retraso en la entrega del cuerpo de un rehén que la Yihad Islámica dijo haber encontrado constituía una "violación" del frágil alto el fuego.

El ala armada de la Yihad Islámica afirmó haber localizado el lunes el cuerpo de un rehén durante operaciones de búsqueda en el centro de la Franja de Gaza.

Una fuente de la Yihad Islámica, que pidió el anonimato, confirmó que los restos pertenecían a uno de los últimos tres rehenes retenidos en el territorio.

Al inicio del alto el fuego mediado por Estados Unidos entre Israel y Hamás, que entró en vigor el 10 de octubre, los militantes retenían a 20 rehenes vivos y 28 cuerpos de cautivos fallecidos.

Desde entonces Hamás liberó a todos los rehenes vivos y devolvió los restos de 25 rehenes muertos, conforme a los términos del alto el fuego.

A cambio Israel liberó a casi 2.000 prisioneros palestinos bajo su custodia y devolvió los cuerpos de cientos de palestinos fallecidos.