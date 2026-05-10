Hallados dos excursionistas muertos por la erupción de un volcán en Indonesia

Los equipos de rescate indonesios recuperaron el domingo los dos últimos cuerpos de los tres excursionistas que murieron durante la erupción del volcán Dukono, en el este de Indonesia, informaron las autoridades.

El monte Dukono, situado en la isla de Halmahera, en las Molucas, entró en erupción el viernes, causando la muerte de dos ciudadanos de Singapur y de una indonesia.

Las víctimas formaban parte de un grupo de 20 personas acompañadas por un guía. Los otros 17 alpinistas, entre ellos siete singapurenses, fueron evacuados sanos y salvos.

Los equipos de rescate encontraron el domingo los cuerpos de los dos excursionistas singapurenses, cerca del lugar donde recuperaron el sábado los restos de otra excursionista, declaró el portavoz de la Agencia Nacional de Gestión de Desastres, Abdul Muhari, en un comunicado, y añadió que las operaciones de búsqueda quedaban oficialmente terminadas.

La evacuación de los cuerpos se complicó porque estaban "sepultados bajo materiales volcánicos de un grosor considerable", explicó.

El sábado los rescatistas indicaron que los cuerpos de los dos singapurenses se encontraban a entre 20 y 30 metros del borde del cráter.

El Dukono, uno de los volcanes más activos de Indonesia, se encuentra en el nivel dos del sistema de alerta de cuatro niveles del país desde 2008.

Las autoridades impusieron una zona de exclusión de cuatro kilómetros alrededor del cráter desde diciembre de 2024, según Lana Saria, jefa de la Agencia Geológica del gobierno.

La policía precisó el viernes que los excursionistas habían ignorado los avisos publicados en redes sociales y las señales de advertencia colocadas en la entrada del sendero para mantenerse alejados.