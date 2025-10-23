Hallado un año después el cadáver de una víctima de las inundaciones en España

El cadáver de un hombre hallado esta semana en un río de Valencia corresponde al de una de las tres personas desaparecidas por las graves inundaciones que sufrió el este de España en 2024, informó este jueves la justicia.

Los análisis de ADN confirmaron que el cuerpo pertenece "a un hombre de 56 años que fue arrastrado por el agua" hace un año, informó en un comunicado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJ).

El hallazgo de este cuerpo en el río Turia, arrastrado a 30 km de donde desapareció, no modifica el balance de 229 muertos en la región de Valencia porque ya incluía a los tres desaparecidos.

"Esta víctima mortal, como las otras dos personas que a día de hoy siguen desaparecidas tras la barrancada, ya había sido declarada legalmente fallecida", precisó el TSJ.

Además, las riadas e inundaciones del 29 de octubre de 2024 dejaron cuatro muertos más en la vecina región de Castilla-La Mancha, elevando a 233 el total de muertos de una de las peores tragedias naturales sufridas en España en mucho tiempo.