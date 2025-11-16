Grecia suministrará gas estadounidense a Ucrania hasta marzo de 2026

Ucrania y Grecia firmaron el domingo en Atenas un acuerdo para el suministro de gas natural licuado estadounidense a Kiev entre diciembre de 2025 y marzo de 2026, informaron fuentes gubernamentales griegas.

El acuerdo entre la empresa nacional griega de gas DEPA Commercial y la ucraniana Naftogaz "representa una contribución esencial a la seguridad regional y a la resiliencia energética", indicó una fuente.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, llegó este domingo a Grecia con el objetivo de concretar el acuerdo energético, en el marco de los esfuerzos de su país por garantizar el suministro de gas durante el invierno, en medio de los bombardeos rusos que han afectado gravemente a sus infraestructuras gasíferas.

Zelenski fue recibido en el aeropuerto internacional de Atenas por el vice primer ministro griego Kostis Hadjidakis, según imágenes difundidas por la televisión pública griega ERT.

Esta visita marca el inicio de una gira europea que llevará al mandatario ucraniano también a Francia y España, donde tiene previsto abordar asuntos clave relacionados con la defensa y la cooperación energética.

En su primera visita a Grecia desde 2023, Zelenski se reunirá además con el primer ministro Kyriakos Mitsotakis, entre otros altos funcionarios.

Antes de su llegada, Zelenski anunció que Ucrania importará gas desde Grecia.

Rusia lanzó el mes pasado su mayor campaña de bombardeos contra instalaciones de gas ucranianas desde el inicio de la invasión en 2022.