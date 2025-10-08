Gisèle Pelicot dice que "nunca" dio su consentimiento a acusado de violarla

La francesa Gisèle Pelicot, convertida en un ícono feminista tras el juicio en el que enfrentó a decenas de hombres por violarla, compareció ante un tribunal el miércoles y le dijo al único acusado que aún niega haberla agredido que "nunca" le dio su consentimiento.

El exesposo de esta mujer de 72 años admitió haberla drogado con sedantes e invitar a desconocidos a abusar de ella durante casi una década, en un caso que conmocionó al mundo.

Un tribunal francés condenó el año pasado a su exmarido, Dominique Pelicot, también de 72 años, a la pena máxima de 20 años de cárcel. Él y otros 49 hombres sentenciados en el caso no apelaron sus sentencias.

Sin embargo, Husamettin Dogan, un exobrero de 44 años, ha defendido su inocencia, lo que llevó de nuevo a la corte a la mujer, que desafió públicamente a sus agresores argumentando que son los autores de la violencia sexual, y no las víctimas, quienes deben avergonzarse.

Gisèle Pelicot, que ha sido recibida con aplausos cada vez que llega al tribunal desde que comenzó el juicio a principios de esta semana en la ciudad de Nimes, instó el miércoles a Dogan a "asumir la responsabilidad" de sus actos.

"¿En qué momento le di mi consentimiento? Nunca", dijo. "Asuma la responsabilidad de sus actos y deje de esconderse detrás de su cobardía".

- "Llegar hasta el final" -

Los investigadores encontraron un total de 107 fotos y 14 videos de la noche en que Dogan visitó la casa de la pareja en 2019 en un disco duro perteneciente a Dominique Pelicot.

Varias de esas grabaciones, que muestran al acusado penetrándola y forzando a una Gisèle Pelicot totalmente "inerte" a practicarle felaciones, se mostraron al tribunal el miércoles antes de que ella subiera al estrado.

En los videos, los dos hombres susurran para no despertarla.

A pesar de las pruebas, Dogan, que había sido condenado a nueve años de prisión por violación, reiteró su versión de los hechos el miércoles por la mañana, en la que culpó al exmarido de la mujer, diciendo que se sentía "atrapado".

"Quería parar. En un momento dado, empecé a sospechar mucho. Continué porque él me tranquilizó", dijo Dogan. "Él es el manipulador, no yo. Él fue quien me atrajo allí".

Dominique Pelicot declaró ante el tribunal el martes que Dogan había participado voluntariamente en su plan. "Nunca obligué a nadie", afirmó, y dijo que el hombre sabía que su esposa estaría "dormida" y que le hizo todo tipo de "cosas".

Gisèle Pelicot hubiera preferido centrarse en su futuro, declaró a la AFP uno de sus abogados, Antoine Camus. Pero sigue "asombrada por la continua negación (del acusado), a pesar de las pruebas materiales".

"Necesita llegar hasta el final", añadió.

