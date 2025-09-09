Francia investiga la aparición de cabezas de cerdos frente a mezquitas

Las autoridades francesas abrieron una investigación este martes tras la aparición de cabezas de cerdo frente a seis mezquitas de la región de París y denunciaron un acto antimusulmán "abyecto".

Con entre cinco y seis millones de fieles, Francia cuenta con la mayor comunidad musulmana de Europa, así como la principal comunidad judía de este continente.

Según la Agencia de Derechos Fundamentales de la UE, varios países han informado de un aumento del "odio contra los musulmanes" y del antisemitismo desde que comenzó la guerra en Gaza en octubre de 2023.

"Atacar lugares de culto es de una cobardía abisal", afirmó en la red social X el ministro del Interior francés, Bruno Retailleau, quien se dijo "indignado" tras el hallazgo de las cabezas de cerdo.

El prefecto de policía de París, Laurent Nuñez, anunció que se abrió una investigación para "encontrar a los autores de estos actos abyectos".

El rector de la Gran Mezquita de París, Chems-eddine Hafiz, denunció unos "actos islamófobos" que buscan dividir Francia y "una nueva y triste etapa en el alza del odio antimusulmán".

El cerdo es un animal considerado impuro por el islam. Las cabezas se hallaron en seis mezquitas de París y de sus suburbios, según el ministerio francés de Lucha contra las Discriminaciones.