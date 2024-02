Fiscal que procesa a Trump se defiende en la corte del intento por inhabilitarla

Una fiscal del estado de Georgia que presentó cargos contra el expresidente estadounidense Donald Trump por intentar anular los resultados de las elecciones de 2020 se defendió el jueves vehementemente de un supuesto conflicto de intereses relacionado con su vida privada.

El expresidente y varios coacusados le pidieron al juez de la Corte Suprema del condado de Fulton, Scott McAfee, inhabilitar a la fiscal del distrito Fani Willis luego de conocerse que sostenía un romance con el fiscal especial Nathan Wade, al que había designado para investigar el caso.

Willis, que había reconocido la relación amorosa, negó en la audiencia del jueves cualquier mala conducta profesional y acusó a los abogados del magnate republicano de difundir "mentiras" para desacreditarla.

"Es extremadamente ofensivo", dijo tras verse obligada a dar detalles sobre su vida privada ante el tribunal, en un proceso que fue televisado.

El juez McAfee tendrá que decidir si la relación sentimental entre la fiscal y Wade supuso o no un conflicto de intereses.

Los abogados de Trump buscan que se desestimen los cargos imputados a su cliente en Georgia bajo el argumento de que la fiscal incurrió en una mala conducta profesional debido a una relación íntima.

Para el expresidente y sus coacusados, Willis y Wade mantuvieron una "relación personal íntima inapropiada".

En los argumentos que presentaron ante el tribunal, afirman que el pago de 650.000 dólares que recibió Wade por su trabajo le permitió ofrecerle a la fiscal Willis unas "vacaciones de lujo", incluido un crucero por el Caribe.

-"Yo no estoy en un juicio"-

La solicitud de Trump es "infundada", señaló en un documento judicial Willis, que aseguró que no tenía ninguna relación con Wade cuando lo reclutó en noviembre de 2021.

Sobre el viaje al Caribe Willis dijo que cada uno pagó sus propias vacaciones y que usualmente ella le reembolsaba dinero en efectivo.

"No necesito a nadie que me pague las cuentas. El único hombre que alguna vez me pagó las cuentas fue mi papá", sostuvo.

El fiscal Nathan Wade también testificó en la audiencia, donde aseguró que inició la relación con Willis en 2022 y subrayó no haber obtenido ningún beneficio económico personal de su función como fiscal especial.

"Nuestra relación no era un secreto, simplemente era privada", dijo Wade.

Sin embargo, Robin Bryant Yeartie, examiga y colega de la fiscal, dijo en el estrado que tenía conocimiento de que Willis y Wade comenzaron una "relación personal romántica" a finales de 2019.

A lo que Fani Willis replicó: "Ella traicionó nuestra amistad".

En aprietos, la fiscal contraatacó y atacó a sus oponentes, "en juicio por intentar robar una elección en 2020".

"¡Yo no estoy en un juicio, no importa cuánto intenten juzgarme!", declaró.

El juez McAfee programó otro día para presentar argumentos en el tribunal, al que no asistió Trump.

Favorito en las primarias republicanas para las elecciones presidenciales de noviembre, el magnate se declaró inocente en el caso de Georgia, donde Biden le ganó en 2020 por unos 12.000 votos.

La fiscal Willis ha pedido que el juicio al expresidente y 14 coacusados comience el 5 de agosto.

Desde el final de su mandato en 2021, el republicano es objeto de varios casos en su contra.

Justamente el jueves Trump acudió a un tribunal de Nueva York en uno de los procesos por el supuesto pago ilegal para obtener el silencio de una actriz porno.

El juez le anunció que deberá comparecer para un juicio penal a partir del 25 de marzo, el primero en la historia para un expresidente de Estados Unidos.