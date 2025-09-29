Fallece el adolescente que apuñaló a una profesora en Francia

El adolescente de 14 años que apuñaló a una profesora en un centro educativo de Francia falleció al no sobreponerse de las cuchilladas que se autoinfligió en el cuello, indicó este lunes una fuente cercana a la investigación.

El último de una serie de ataques con cuchillo en centros de secundaria en Francia se produjo el miércoles en Benfeld, una localidad del noreste del país.

El adolescente acuchilló a primera hora de la mañana a una profesora de música de 66 años, que resultó herida en la cara. Tras el ataque, huyó del centro Robert Schuman en bicicleta sin atacar a nadie más.

Cuando iba a ser detenido por la policía, se apuñaló varias veces en el cuello, por lo que fue trasladado en estado crítico en helicóptero al hospital, donde fue operado y sedado.

El joven falleció el domingo por la tarde, precisó la fuente cercana a la investigación.

Este chico, fascinado por las armas y el nazismo, no tenía antecedentes penales ni historial de alumno violento.

La ministra de Educación Nacional, Élisabeth Borne, precisó que el centro lo sancionó en el pasado con "una exclusión temporal" debido a su "fascinación hacia Hitler, y también hacia las armas".

En situación de discapacidad, los servicios sociales se hicieron cargo de él desde que era un bebé.

El adolescente también sufrió violencia por parte de una familia de acogida, que fue condenada en 2024, precisó la semana pasada la fiscalía.

El equipo educativo del centro seguía de cerca al adolescente, que estaba en una situación de "fragilidad escolar", precisó a AFP el rectorado local.

El ataque, cuyos motivos se desconocen, reavivó el debate sobre la violencia en los centros educativos, tras registrarse varios hechos similares en los últimos meses.

En junio, un adolescente mató a una asistente educativa de 31 años.

Desde hace varios meses, la policía realiza registros aleatorios de bolsas frente a centros de secundaria o liceos.