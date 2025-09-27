Explosión frente a una cárcel en Ecuador tras los violentos motines

Una explosión se registró el viernes en las afueras de un complejo penitenciario del conflictivo puerto ecuatoriano de Guayaquil (suroeste), tras una semana de amotinamientos que dejan una treintena de presos muertos, informó la Policía.

En el lugar del estallido quedaron neumáticos calcinados y latas retorcidas de un vehículo, constató la AFP. Policías y militares custodiaban la zona y bomberos apagaron el fuego.

"Ante la alerta por la explosión de un artefacto en los exteriores del Centro Carcelario del Guayas (provincia de la que Guayaquil es capital) personal especializado se encuentra desplegado en territorio", informó la Policía a la prensa.

El organismo encargado de administrar las prisiones (SNAI) indicó que la explosión se dio en la zona conocida como Guayas 1 o Penitenciaría del Litoral, la mayor cárcel del sistema penitenciario de Guayaquil.

Tras la detonación "se establecieron todos los protocolos de seguridad con las fuerzas del orden alrededor del perímetro penitenciario (...) De momento se ejecutan investigaciones pertinentes para dar con los responsables", señaló SNAI en un comunicado.

La violencia estalló el lunes, cuando 13 reclusos y un guardia fallecieron en enfrentamientos entre miembros de bandas del narcotráfico en la costera Machala (suroeste).

La arremetida escaló el jueves en el puerto de Esmeraldas (noroeste), donde 17 reos fueron asesinados, algunos de ellos decapitados. Ese día, el jefe de la mayor cárcel de máxima seguridad ecuatoriana, ubicada en Guayaquil, fue víctima de un ataque armado, salió ileso.

Tras las matanzas de esta semana, Noboa dijo el viernes en una entrevista con el canal Ecuavisa que su gobierno mantiene el control dentro de las prisiones, a cargo de militares, y dijo que "en menos de tres horas estuvo neutralizado" el enfrentamiento entre presos.

También anunció que "en cuatro o cinco semanas estará lista la cárcel" de máxima seguridad que construye en la costera provincia de Santa Elena (suroeste) como parte de su plan contra el crimen organizado.

Las cárceles ecuatorianas son escenario frecuente de brutales hechos, en ocasiones con cuerpos desmembrados e incinerados. Desde 2021, los enfrentamientos entre reclusos dejan más de 500 muertos.

La peor matanza registrada ocurrió en el complejo penitenciario de Guayaquil, que abarca cinco prisiones. En septiembre de 2021 más de un centenar de presos murieron.

Las prisiones ecuatorianas están bajo control de militares desde 2024, cuando el presidente Noboa declaró a su nación en un conflicto armado interno para enfrentar a una veintena de organizaciones del narco locales con nexos con cárteles internacionales.

En los últimos seis años en Ecuador los homicidios se dispararon más de 600%.