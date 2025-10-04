Estatua de Trump y Epstein de la mano es reinstalada cerca del Capitolio de EEUU

Una estatua que representa a Donald Trump de la mano de Jeffrey Epstein, el fallecido financiero y delincuente sexual, reapareció en Washington después de que las autoridades la retiraran la semana pasada.

La obra pintada en bronce, originalmente titulada "Mejores amigos para siempre" pero rebautizada como "¿Por qué no podemos ser amigos?", fue reinstalada el jueves en el National Mall, a pocos pasos del edificio que alberga el Congreso.

Un colectivo de artistas anónimos, autodenominados "El apretón de manos secreto", anunció que iba a volver a instalar la estatua en su ubicación original en el National Mall tras obtener el permiso del Servicio de Parques Nacionales (NPS).

"Como un general confederado derrocado que se ve obligado a regresar a una plaza pública, la estatua de Donald Trump y Jeffrey Epstein se ha alzado de entre los escombros para erigirse gloriosamente en el National Mall una vez más", dijo un representante del grupo a Los Angeles Times.

La estatua, que mide más de tres metros, se instaló inicialmente el 24 de septiembre, pero fue retirada en 24 horas por funcionarios del NPS.

El Departamento del Interior, que supervisa el servicio de parques, declaró que la estatua fue retirada "porque no cumplía con el permiso emitido", según CNN.

El 30 de septiembre, víspera del cierre del gobierno federal de Estados Unidos, se aprobó un permiso temporal para la reinstalación de la estatua, según informó CNN.

Durante su desmantelamiento la estatua sufrió daños, pero ya ha sido restaurada.

Los llamados archivos Epstein, que llevan el nombre del financiero neoyorquino que murió en 2019 antes de su juicio federal por delitos sexuales, han estado en el centro de una controversia que sacude la segunda presidencia de Trump, quien fue amigo de Epstein durante mucho tiempo.

Epstein murió en prisión mientras esperaba el juicio por presunto tráfico sexual de niñas menores de edad.