Emisarios de EEUU presionaron a Netanyahu para que reabra el paso de Rafah hacia Gaza

Los enviados del presidente estadounidense Jared Kushner y Steve Witkoff instaron al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, a reabrir el paso fronterizo de Rafah, entre la Franja de Gaza y Egipto, durante unas conversaciones en Jerusalén, informaron medios israelíes el domingo.

Ali Shaath, recientemente nombrado administrador de Gaza en el marco del plan del presidente Donald Trump para poner fin definitivamente a la guerra allí, declaró el jueves que Rafah se reabriría "en ambas direcciones" la próxima semana.

La reapertura de Rafah, un punto de entrada crucial para la ayuda humanitaria a Gaza, está prevista en el marco del acuerdo de alto el fuego vigente desde el 10 de octubre. Sin embargo, ha permanecido cerrado hasta ahora.

El sitio web de noticias israelí Ynet, citando a un funcionario israelí bajo anonimato, informó que Witkoff presionó a Netanyahu durante su reunión del sábado para que reabriera Rafah sin esperar a que Hamás devolviera el cuerpo de Ran Gvili, el último rehén israelí retenido en Gaza.

Según el funcionario, Witkoff también planteó la posibilidad de que Turquía desempeñe un papel en el futuro de Gaza.

"Witkoff ha estado presionando para que nuestro mayor rival, Turquía, llegue a nuestra frontera (...), lo que constituiría una verdadera amenaza para nuestra seguridad", declaró el funcionario, según Ynet.

Este funcionario también acusó a Witkoff de haberse "convertido en un cabildero de los intereses cataríes", según la misma fuente.

Al ser interrogada sobre esta información, la portavoz de Netanyahu, Shosh Bedrosian, dijo que la verificaría.

Netanyahu ha rechazado reiteradamente cualquier implicación turca en la situación de posguerra en Gaza, a pesar de la invitación de Donald Trump al presidente Recep Tayyip Erdogan a unirse a su "Junta de Paz".

d-cab/hme/mb/jvb