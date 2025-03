El vicepresidente de Irán presenta su dimisión

El vicepresidente para Asuntos Estratégicos de Irán, Mohamad Javad Zarif, exministro de Exteriores y arquitecto del acuerdo nuclear iraní, presentó su dimisión, que aún no ha sido aceptada, anunció la agencia oficial Irna.

"La carta de renuncia del Sr. Zarif ha sido recibida por el presidente Masud Pezeshkian, que aún no ha respondido", dijo el domingo la agencia, sin explicar los motivos de la renuncia.

Zarif ya dimitió en agosto del mismo cargo pero unos días después volvió al gobierno. Entonces justificó su decisión por la presión para que sus hijos renuncien a la nacionalidad estadounidense.

"Durante los últimos seis meses, me he enfrentado a insultos, calumnias y amenazas horribles contra mí y contra mi familia y he pasado por el período más amargo de mis 40 años de servicio", escribió el lunes en la red X.

"Para evitar nuevas presiones sobre el gobierno, el jefe del poder judicial me recomendó que renunciara y (...) acepté de inmediato", agregó.

Zarif, cercano a los reformistas pero sin etiqueta política, fue ministro de Relaciones Exteriores entre 2013 y 2021 en el gobierno moderado de Hasán Rohani.

Durante esa etapa fue el arquitecto del acuerdo sobre el programa nuclear iraní, firmado en 2015 entre Irán y varias potencias, incluida Estados Unidos.

El pacto, del que Estados Unidos se retiró en 2018, reducía las sanciones a Irán a cambio de un mayor control de sus actividades nucleares.