El sector agrícola de Gaza, arrasado por la guerra

Las huellas de un tanque están frescas en un terreno en la zona costera de Al Mawasi, en el sur de Gaza, donde Nedal Abu Jazar lamenta el daño que ha provocado la guerra a sus cultivos.

"Mira la destrucción", expresó a AFP el agricultor de 39 años al levantar una planta de tomate arrancada, dentro de una zona designada por el ejército israelí como área humanitaria.

"Había gente trabajando pacíficamente en su terreno (...) y de repente llegaron los tanques y nos dispararon. Luego hubo bombardeos" aéreos, relató.

Abu Jazar aseguró que la operación israelí a fines de junio destruyó unas cuatro hectáreas de tierra y mató a cinco obreros.

El suyo no es un caso aislado. A lo largo de Gaza, 57% de la tierra arable ha sido dañada desde el inicio de la guerra, según una evaluación conjunta publicada en junio por las agencias agrícola y satelital (UNOSAT) de la ONU.

El daño amenaza la soberanía alimentaria de Gaza, señaló a AFP la Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura (FAO), debido a que 30% del consumo de alimento en el territorio palestino viene de su tierra productiva.

"Si casi 60% de la tierra agrícola ha sido dañada, podría tener un impacto significativo en términos de la seguridad alimentaria y el suministro de alimentos", sostuvo.

La Franja de Gaza exportó en 2022 44,6 millones de dólares en productos agrícolas, en especial a Cisjordania e Israel. Fresas y tomates representaron 60% de ese total, según la FAO.

La cifra cayó a cero tras los ataques del 7 de octubre del movimiento palestino Hamás contra Israel, que dejó 1.195 muertos, en su mayoría civiles, según un balance de AFP basado en cifras israelíes.

La represalia israelí ha cobrado la vida de al menos 38.098 personas, en su mayoría civiles, según datos del Ministerio de Salud de Gaza, un territorio gobernado por Hamás.

El sistema de la ONU de evaluación del hambre calculó en junio que 96% de Gaza enfrenta un nivel elevado de inseguridad alimentaria aguda.

Contactado por AFP, el ejército israelí dijo que "no daña intencionalmente la tierra agrícola".

Indicó en un comunicado que Hamás "a menudo opera dentro de huertos, campos y tierra agrícola".

- Sin trabajo, sin ingresos -

El impacto es peor en el norte del territorio palestino, donde 68% de la tierra agrícola ha sufrido daños, aunque el sur, que incluye partes de Al Mawasi, ha tenido el mayor aumento debido a las operaciones militares.

Lars Bromley, de UNOSAT, dijo a AFP que el daño suele ser "debido al impacto de actividades como la presencia de vehículos pesados, bombardeos, proyectiles y otras dinámicas del conflicto".

Cerca de la ciudad sureña de Rafah, el agricultor Ibrahim Dheir de 34 años se desanimó después de la destrucción de las dos hectáreas de tierra que arrendaba, junto a todo su equipo agrícola.

"Apenas entraron las excavadoras y tanques israelíes, comenzaron a arrasar las tierras sembradas con árboles diversos, incluidos frutas, cítricos, guayaba, y cultivos como espinaca, mulujía, berenjena, calabacín, calabaza, y girasoles", contó.

Dheir, cuya familia exportaba a Cisjordania e Israel, ahora se siente desposeído.

"Antes dependíamos de la agricultura para nuestra subsistencia pero ahora no hay trabajo ni ingresos", lamentó.

- Daño duradero -

El agricultor Abu Mahmoud Za'arab también se quedó "sin fuente de ingreso".

El hombre de 60 años tiene 1,5 hectáreas de tierra en las que cultivaba hortalizas y frutas.

"El ejército israelí pasó por la tierra y arrasó completamente los árboles y cultivos", dijo a AFP.

El daño causado a las tierras agrícolas perdurará más que las huellas de tanques y las explosiones, indicó Bromley, de UNOSAT.

"Con armas modernas, cierto porcentaje va a fallar. Hay proyectiles de tanque que no estallan, proyectiles de artillería que no estallan (...) y limpiar este material que no explotó es una tarea masiva", indicó.

Pese a los riesgos, Dheir quiere volver a la agricultura.

"Queremos que acabe la guerra y que las cosas vuelvan a como eran para que podamos volver a cultivar la tierra".