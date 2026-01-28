El saldo de muertos por el alud en Indonesia sube a 34, con decenas de desaparecidos

El saldo de un deslizamiento de tierra en Indonesia subió a 34 personas muertas, con decenas aún desaparecidas, informaron el miércoles las autoridades.

Fuertes lluvias provocaron el alud que embistió el sábado la localidad de Pasirlangu, donde daño más de 50 casas y desplazó a más de 650 personas, según las autoridades locales.

Para las 19H30 locales (12H30 GMT) del martes se habían identificado 34 víctimas, indicó el portavoz de la agencia nacional de mitigación de desastres, Abdul Muhari.

Dijo que los cuerpos identificados serán entregados a sus familias para su entierro.

El número de desaparecidos fue revisado a la baja, a 32, pero las autoridades temen que la cifra real pueda ser significativamente mayor.

Los rescatistas trabajan con cautela en la zona del desastre en la región de Bandung Occidental, en la isla de Java, por temor a nuevos aludes dado el mal tiempo persistente.

Desastres como este son comunes en el extenso archipiélago indonesio durante la temporada lluviosa, que suele extenderse de octubre a marzo.