El presidente israelí dice que solo tendrá en cuenta "el bien del Estado" para decidir si indulta a Netanyahu

El presidente israelí, Isaac Herzog, afirmó el lunes que solo va a considerar "el bien del Estado y de la sociedad" para decidir si indulta o no al primer ministro Benjamin Netanyahu, que enfrenta varios casos por corrupción.

Netanyahu anunció el domingo que presentó una solicitud de indulto al presidente, argumentando que los prolongados procesos judiciales están dividiendo al país. El primer ministro además niega todas las acusaciones en su contra.

Este asunto "será tratado de la manera más apropiada y rigurosa", dijo Herzog en un comunicado de su oficina.

"Solo consideraré el bien del Estado y de sociedad israelí, y frente a mis ojos solo estarán el Estado de Israel y sus intereses", agregó.

El primer ministro está inmerso en al menos tres procesos judiciales, en los que todavía no se ha dictado ninguna sentencia.

Netanyahu y su esposa, Sara, están acusados de haber aceptado productos de lujo por valor de más de 260.000 dólares, como puros, joyas y champán, de multimillonarios a cambio de favores políticos.

En otros dos casos, se le acusa de haber intentado negociar una cobertura más favorable en dos medios de comunicación israelíes.

El presidente estadounidense, Donald Trump, le escribió a Herzog a principios de noviembre para pedirle que indultara a Netanyahu, quien niega repetidamente haber cometido irregularidades en los procesos judiciales en curso.

La oficina del presidente israelí indicó el domingo que "se trata de una solicitud extraordinaria que conlleva importantes implicaciones".

"Tras recibir todas las opiniones pertinentes, el presidente considerará la solicitud de forma responsable y sincera", manifestó un comunicado.