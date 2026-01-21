El presidente de Perú descarta renunciar por sus reuniones con un empresario chino

El presidente interino de Perú, José Jerí, descartó este martes renunciar al cargo tras el inicio de una investigación fiscal por sus reuniones con un empresario chino sin informar oficialmente a sus colaboradores.

El fiscal general de Perú, Tomás Gálvez, confirmó el lunes que abrió una investigación preliminar al presidente por el presunto delito de tráfico de influencias y patrocinio ilegal de intereses por dicha reunión.

"No voy a renunciar, uno renunciaría si es que tuviera algo que ocultar y yo no le he mentido al país, no hice nada ilícito", dijo Jerí en entrevista con canal N de televisión.

"Que se pretenda justamente distorsionar hechos comunes de mi parte es lo que yo voy a evitar, por eso es que asistiré a la comisión de fiscalización y me pondré a disposición de la fiscalía", confirmó el mandatario quién está citado para la tarde del miércoles en el Congreso.

Jerí de 39 años, reconoció su error por las reuniones fuera de palacio de gobierno con el empresario Zhihua Yang, pero advirtió que "se quiere aprovechar la situación para complicar el proceso electoral" del 12 de abril.

"Se pretende distorsionar actos comunes, como ir a un chifa (restaurante de comida china, ndlr) o una tienda, con hechos delictivos que niego tajantemente. Hay un ánimo desestabilizador (...) hay un complot y tiene que descubrirse", señaló.

El partido de derecha Alianza para el Progreso exigió la renuncia inmediata de Jerí luego de que se divulgaran las reuniones no registradas.

El mandatario goza de inmunidad durante su mandato y solo puede ser investigado de manera preliminar, según un fallo de agosto del Tribunal Constitucional. Cualquier investigación penal debe continuar a fines de julio, cuando deje el poder.

Jerí asumió interinamente el poder el 10 de octubre en reemplazo de Dina Boluarte, destituida en un juicio político en medio de masivas protestas por una ola de extorsiones y asesinatos a sueldo jamás vista en el país.

La fiscalía intervino luego que la prensa revelara que Jerí se reunió el 26 de diciembre en forma reservada en un restaurante con un empresario chino que hace negocios con el gobierno. El mandatario llegó con la cabeza cubierta por una sudadera. El empresario fue identificado como Zhihua Yang.

La reunión despertó suspicacias en la prensa en un país donde la corrupción en altos círculos del poder ha llevado a la cárcel a cuatro exmandatarios en la última década.

Un segundo encuentro se produjo el 6 de enero en una tienda de comestibles chinos propiedad de Yang en Lima, según imágenes de una cámara de seguridad difundidas el domingo por el programa de televisión Cuarto Poder.