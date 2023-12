El presidente de la COP28 dice que confía en la ciencia climática tras las críticas

El presidente de la COP28, el emiratí Sultan Al Jaber, aseguró el lunes que respeta las recomendaciones científicas sobre el cambio climático, tras una filtración de un video en el que ponía en duda que el mundo deba abandonar los combustibles fósiles.

Presidente de la compañía emiratí de hidrocarburos, Jaber convocó una rueda de prensa en el quinto día de la conferencia del clima de la ONU junto al principal climatólogo de la ONU, para aclarar sus puntos de vista.

"Creemos y respetamos la ciencia", afirmó Jaber."Todo en lo que esta presidencia ha estado trabajando y continúa trabajando, está enfocado y centrado en la ciencia", insistió Jaber.

El presidente de la COP28 reconoció que las emisiones globales de gases de efecto invernadero deben reducirse en un 43% para 2030, como parte de los esfuerzos para lograr el objetivo de alcanzar la neutralidad cero y limitar el calentamiento a 1,5º C con respecto a los niveles preindustriales.

- "Discusión alarmista" -

El diario británico The Guardian publicó un vídeo el domingo que muestra a Jaber manteniendo un animado intercambio con la exprimera ministra irlandesa Mary Robinson durante un foro en línea.

"De ninguna manera me sumo a una discusión alarmista", dijo Jaber en la conferencia en línea She Changes Climate el 21 de noviembre.

"Soy objetivo y respeto la ciencia, y no hay ninguna ciencia, ni ningún escenario, que diga que la eliminación gradual de los combustibles fósiles es lo que va a lograr el 1,5º C", habría dicho el presidente de la COP28.

Uno de los puntos más contenciosos de la COP28 es cómo mencionar a los combustibles fósiles en la declaración final.

Desde hace años hay una encarnizada lucha entre los países que consideran que hay que eliminar gradualmente ("phase out") esa fuente de energía, que representa más de tres cuartas partes del consumo energético mundial, y los que insisten en que solo se debe mencionar su reducción ("phase down").

Hasta ahora, la posición oficial de la presidencia de la COP28 es que "hay que mencionar" a los combustibles fósiles en la declaración final.

Jaber se defendió atacando: las polémicas actuales forman parte de una "campaña para minar la presidencia", enfatizó.

La polémica en torno a los combustibles fósiles es vital no solamente para grandes actores como los Emiratos Árabes Unidos (séptimo productor mundial) sino también para muchos países en vías de desarrollo, como India, resueltamente opuestos a una mención de "eliminación".

Otros, como los Estados insulares en el Pacífico o el Caribe, pelean para que el mundo acepte que el petróleo, el gas y el carbón deben quedarse bajo tierra definitivamente.

"Voy a mantenerme totalmente centrado" en las negociaciones, que deben cerrarse el 12 de diciembre, insistió el responsable emiratí, que resaltó su condición de ingeniero.

"Lo único que puedo decir es que el doctor Sultan ha prestado atención a la ciencia en los términos en los que hemos hablado, y que la ha entendido totalmente", añadió el presidente del grupo de climatólogos de la ONU, Jim Skea, que citó el principal informe al respecto.

"Al observar los escenarios en los que el calentamiento global se limita a 1,5º C, sin exceso o muy poco exceso en 2050, el uso de combustibles fósiles se reduce considerablemente", indicó.