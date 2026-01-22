El presidente de Cuba dice que conversó por teléfono con la mandataria interina venezolana Rodríguez

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, informó este jueves que mantuvo una conversación telefónica con la mandataria interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, en la cual le manifestó el "respaldo y solidaridad" de su país.

Venezuela es desde hace años el principal aliado de Cuba, al que ha suministrado hasta ahora petróleo a cambio de asistencia de médicos, entrenadores deportivos y otros profesionales.

"Sostuve una conversación telefónica con la Presidenta Encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez (...) Le manifesté nuestro respaldo y solidaridad" hacia Venezuela, declaró el presidente cubano en su cuenta en X.

"Reiteré nuestra enérgica condena a la agresión militar de EEUU y el secuestro del Presidente Constitucional Nicolás Maduro y la compañera Cilia Flores", agregó Díaz-Canel.

El 3 de enero, Estados Unidos llevó a cabo una espectacular operación militar en Caracas que condujo a la captura del presidente venezolano y de su esposa, ambos trasladados a Nueva York para ser juzgados por tráfico de drogas.

Miguel Díaz-Canel también destacó "la decisión de continuar fortaleciendo las históricas relaciones de hermandad y cooperación" entre Cuba y Venezuela bajo la dirección de Delcy Rodríguez, ex vicepresidenta de Nicolás Maduro y ahora presidenta interina.

Este es el primer contacto directo que se hace público entre Díaz-Canel y Rodríguez desde que esta asumiera como presidenta interina de Venezuela a inicios de enero, tras la captura de Maduro.

Ambos aliados ideológicos mantienen estrechos vínculos de cooperación desde los años 2000 y la firma de un acuerdo de cooperación durante el mandato de Hugo Chávez (1999-2013), antecesor de Maduro.

Como signo de la colaboración al más alto nivel entre sus fuerzas de seguridad, 32 militares cubanos, algunos de los cuales formaban parte del equipo encargado de la protección de Maduro, murieron durante la operación militar estadounidense.

Tras ese operativo, el presidente estadounidense Donald Trump multiplicó las amenazas contra Cuba. "¡NO HABRÁ MÁS PETRÓLEO NI DINERO PARA CUBA: CERO!", declaró, instando a La Habana a "alcanzar un acuerdo", cuya naturaleza no precisó, "antes de que sea demasiado tarde".