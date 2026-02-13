El Partido Nacionalista de Bangladés reivindica su victoria electoral, los islamistas objetan

El Partido Nacionalista de Bangladés (BNP) reivindicó este viernes una "victoria aplastante" en las primeras elecciones celebradas desde el sangriento alzamiento popular de 2024, lo que sitúa a su líder, Tarique Rahman, a un paso de convertirse en primer ministro.

Sin embargo, a la espera de conocerse los resultados oficiales, su principal rival Jamaat-e-Islami, el mayor partido islamista que lidera una amplia coalición, afirmó que tenía "serias dudas sobre la integridad del proceso de recuento".

Este país del sur de Asia, de 170 millones de habitantes, votó el jueves para elegir un nuevo Parlamento y dejar atrás los 15 años de férreo dominio de la ex primera ministra Sheikh Hasina, derrocada en 2024 por un levantamiento popular encabezado por jóvenes de la generación Z duramente reprimido.

Aunque sin resultados, la embajada de Estados Unidos en Daca felicitó rápidamente a Rahman y al BNP por su "victoria histórica", mientras que la vecina India elogió su triunfo "decisivo" a pesar de las turbulentas relaciones recientes con Bangladés.

A las 03H30 GMT, las cadenas de televisión locales proyectaron que el BNP había superado el umbral de 150 escaños para asegurarse una clara mayoría en el Parlamento, y predijeron que obtendría más de dos tercios de las curules.

La estación televisiva Jamuna proyectó que el BNP obtuvo 212 escaños y que Jamaat logró 74, un gran salto con respecto a sus resultados anteriores, pero muy lejos de la victoria que había prometido.

El líder del BNP, Ruhul Kabir Rizvi, reiteró en un comunicado que lograron una "victoria aplastante", sin dar cifras.

Rahman había dicho a la AFP dos días antes de los comicios que estaba "confiado" en que su partido, marginado durante el gobierno de Hasina, recuperaría el poder.

El líder de Jamaat, Shafiqur Rahman, de 67 años, había organizado una campaña basada en la justicia y el fin de la corrupción.

Su partido afirmó que "no estaba satisfecho con el proceso en torno a los resultados electorales", al alegar que registró "inconsistencias y falsedades en los anuncios de resultados no oficiales", aunque no ofreció pruebas.

La Comisión Electoral aún continúa el recuento en las 300 circunscripciones habilitadas.

El gobernante interino del país, Muhammad Yunus, había destacado en un mensaje a la nación la importancia de la votación. El ganador del Premio Nobel de la Paz, de 85 años, conduce el país desde el fin del gobierno de Hasina.

La ex primera ministra, de 78 años, fue sentenciada a muerte en ausencia por crímenes contra la humanidad por la sangrienta represión de las manifestaciones. Actualmente está en India, desde donde denunció unos comicios "ilegales".