El Parlamento de Kosovo elige primer ministro tras un año de estancamiento

El Parlamento de Kosovo eligió el miércoles a Albin Kurti como primer ministro, con lo cual puso fin a un año de estancamiento político en el país de los Balcanes.

Kurti, quien permaneció 12 meses como interino en el cargo, fue confirmado como primer ministro luego de que su partido Vetevendosje (Autodeterminación) fuera el más votado en una elección anticipada en diciembre.

Recibió 66 votos a su favor entre los 120 integrantes del legislativo.

Antes de la votación, Kurti presentó su agenda legislativa, en la cual destacó la economía y la creciente inversión en defensa como sus ejes.

"Durante estos años, como lo hemos presenciado, hemos enfrentado constantes ataques y amenazas de parte de Serbia", comentó sobre el vecino del norte de su país, que no reconoce la independencia de Kosovo.

Aún así, prometió "buscar la normalización de relaciones" con Serbia, luego de que ambos países libraron una guerra en los años 1990.

La normalización de relaciones es un requisito central para los planes de ambos países de incorporarse a la Unión Europea.

Kosovo entró en un estancamiento político hace un año cuando una elección general dejó a Kurti sin la mayoría necesaria para formar gobierno.

La polarización forzó una elección anticipada en diciembre, en la que el partido de Kurti obtuvo más de 51% de los votos.

El resultado tardó semanas para ser confirmado debido a supuestas inexactitudes en el conteo, lo que condujo a un recuento completo de los votos y una investigación penal.

Más de 100 funcionarios electorales fueron arrestados como parte de la investigación.