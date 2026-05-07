El papa León XIV estudia visitar París y Lourdes "a finales de septiembre", según los obispos

El papa León XIV podría viajar a Francia "a finales de septiembre", con etapas en París y en Lourdes, afirmó este miércoles en un comunicado la Conferencia Episcopal francesa (CEF).

Su predecesor, Francisco, viajó en tres ocasiones a Estrasburgo, Marsella y Córcega durante su pontificado, pero rechazó realizar una visita de Estado ni asistir a la reapertura de la catedral de Notre Dame de París en 2024.

"La Iglesia católica en Francia se prepara para acoger a León XIV", subraya el comunicado de la CEF, en el que su presidente, Jean-Marc Aveline, asegura que elaboró un borrador de programa con el pontífice.

Este viaje apostólico "podría tener lugar a finales de septiembre" y, según el programa, "el papa León XIV podría ir a París y a Lourdes", uno de los principales lugares de peregrinación católica, agrega.

El presidente francés, Emmanuel Macron, "apoyó" esta invitación del cardenal Aveline "durante su encuentro con el papa León XIV en Roma el 10 de abril pasado", recuerda la CEF.

El Vaticano no confirmó todavía esta visita. El papa estadounidense, que también tiene la nacionalidad peruana, realizó un viaje el mes pasado a África y se prepara para visitar España en junio.

A León XIV le interesa Francia porque ve en ella "recursos" misioneros para frenar el declive del catolicismo en Europa, dijo en abril Martin Dumont, del Instituto de Investigación para el Estudio de las Religiones.

Francia y el Vaticano mantienen una relación compleja, marcada por los desacuerdos vinculados al laicismo del Estado y cuestiones sociales como el aborto.

El posible viaje se anunció cuando Francia debate una ley para legalizar la ayuda a morir, otro factor de oposición con la Santa Sede que considera la eutanasia como un "crimen contra la vida humana".